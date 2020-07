Fito Salume oficializa al español Juan Cortés como nuevo técnico de Alianza

El presidente de Alianza FC, Fito Salume, anunció hoy que el español Juan Cortés será anunciado esta tarde como el nuevo técnico del equipo, en sustitución del colombiano Wilson Gutiérrez, con quien el club rescindió contrato por mutuo acuerdo el pasado 23 de julio.

El empresario salvadoreño dio la primicia del fichaje del técnico andaluz esta mañana en una entrevista concedida al programa Al Punto con Sergio Méndez, que es transmitido por Tele 1, en la cual también habló sobre la importante reestructuración en los altos mandos anunciada ayer por el club blanco.

El presentador, le preguntó sobre el fichaje del delantero Fito Zelaya al Alianza, luego de rescindir contrato con el Club Celaya de México, a lo que Salume respondió que “aún no tenemos nada concreto”, pero sí confirmó la llegada de Cortés al banquillo.

“Sobre Fito no te puedo comentar porque no tenemos nada concreto, pero lo que sí te puedo dar como primicia es que esta tarde estaremos oficializando la contratación de Juan Cortés como el técnico del Alianza”, manifestó.

En cuanto a qué lo llevó a decantarse por el español en esta nueva etapa poscoronavirus que vivirá el fútbol, en la que Alianza hará varios reajustes, el presidente de Alianza acuñó los méritos deportivos obtenidos por el estratega con el Once Deportivo en el pasado torneo Clausura 2020.

“Él dio una demostración muy meritoria en el Once Deportivo, que es un equipo hermano, aunque hay que vean como van a hacer, porque yo lo que quiero es que gane Alianza. Tuvieron una buena temporada después de tener un torneo que estaban últimos en la tabla. Juan agarró un equipo que estaba en el sótano y ganó el campeonato, se lo dieron y la Federación se lo quitó. Juan tiene todo el derecho a superarse. Once Deportivo no le puede pagar mucho porque es un equipo chico entonces o se iba para España o se quedaba aquí con un equipo con mayor presupuesto”, manifestó.

Sobre la reestructuración

En cuanto a la reestructuración efectuada en la directiva del plantel, Salume explicó que se debe a los reajustes que la mayoría de empresas se han visto obligadas a hacer a raíz de la pandemia, a la vez que considera que el club debe “seguir evolucionando” para garantizar el éxito deportivo que le permita mantenerse como el mejor equipo de El Salvador, desde que él asumió la presidencia.

“Esta reestructuración es parte de lo que se viene haciendo en Alianza desde que yo tomé las riendas para seguir teniendo estos y mejores resultados. Ahora Alianza tiene retos no solo a nivel nacional, sino internacional, además de seguir fortaleciendo los cimientos del fútbol, no solo para el club, sino para una selección, porque hemos sido uno de los equipos que más jugadores ha aportado a la Selecta en los últimos años y así tienen que ser”, indicó.

Salume también profundizó en el trabajo que ha realizado desde la dirección del Alianza, que muchas veces ha pasado desapercibido.

“Todo eso no puede pasar si tú no tienes una estructura de soporte que viene desde canteras, desde los muchachos más jóvenes, de los 8 o 10 años, y ahí es donde nuestra alianza con Daniel Pasarella, el director ejecutivo de World Talent Group Inc., nos trajo enormes réditos porque Daniel fue el encargado de montar todos los protocolos de nuestras canteras, que están con estándares internacionales”, manifestó.

En cuanto a la salida del director ejecutivo Lisandro Pohl, Salume ahondó: “Yo le ofrecí que se quedara como asesor y creo que se lo está pensando, aunque posiblemente se va a dedicar a otras cosas, pero él sabe que tiene conmigo las puertas abiertas. Yo le tengo un gran cariño a Lisandro. No ha habido ningún problema con él, solo que tenemos que ir evolucionado. También estamos en una situación económica muy apretada y todos los empresarios tenemos que llevar a cabo reestructuraciones. No tenemos ingresos, no tenemos taquillas, nos la estamos viendo a palitos”, alegó, situación que ha afectado a todo el país.