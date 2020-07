Fallece padre de jugador playero: “No quiso que le cortaran el pie, dijo que mejor moría”

Horas después de que el seleccionado playero Darwin Ramírez solicita ayuda para salvar de una amputación a su padre, José Daniel Díaz, quien fue mordido por una rata hace unos 15 días mientras dormía en su casa ubicada en la Barra de Santiago, Jujutla, Ahuachapán, el jugador informó a Diario 1 que su progenitor falleció esta tarde.

El padre del futbolista estaba ingresado desde hace una semana en el Hospital Nacional General “Jorge Mazzini”, de Sonsonate, y los médicos le aseguraron que no había otra solución que amputarle el pie derecho, debido a que la infección había avanzado considerablemente al ser diabético.

Comenta Darwin, la decisión de no ser amputado fue de él, por lo que a ellos solo les tocó respetarla.

“Lamentablemente falleció. Mi hermana, que se encuentra con él, me dio la noticia esta tarde. Yo estoy en mi casa en la Barra”, manifestó el jugador.

“Él no quiso que le cortaran el pie, dijo que mejor moría. A nosotros solo nos tocó respetar su decisión. Si esa era su voluntad, no podíamos hacer nada”, dijo triste el seleccionado que ha defendido los colores de El Salvador desde 2008.

Darwin manifiesta que es un golpe duro aunque desde pequeño ya no vivía con él al decidir formar otra familia.

“Él también fue jugador, a mí me dicen que fue uno de los mejores porteros de aquí. Jugó en el C.D. Peñarol y en Metalío (ambos fútbol aficionado). A mí me dijo que se sentía orgulloso de mí porque estoy en selección y por todo lo que he logrado como futbolista”, manifestó.

José Daniel Díaz fallece a la edad de 63 años, dejando seis hijos, entre ellos un talento en el fútbol playa, que le ha dado muchas alegrías al país.