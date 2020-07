Exjugador de Alianza revela ola de contagios en su familia hasta la muerte de su padre

Como la ola que se forma en los graderíos del estadio con un mar de aficionados, el exjugador de Alianza FC, Elman Rivas, revela la forma en que se fueron contagiando del virus uno a uno los integrantes de su familia, incluido él, hasta llegar al deceso de su padre Amadeo Rivas la madrugada del pasado martes 7 de julio, cuyo cuerpo fue sepultado ayer por la mañana en el cementerio de Apopa con todos los protocolos de la COVID-19.

En un momento duro para su familia, tras perder también por coronavirus tres días antes a su tío, Rodolfo Rivas, aunque él residía en Soyapango y no tenía mayor contacto físico con el resto de parientes que viven en Apoya, Elman cuenta cómo el virus fue tocando a su hermano, al mismo futbolista, a su esposa, su hija, su hermana, su mamá, hasta llegar a su papá, quien tuvo mayores complicaciones al ser diabético y tener que batallar con la enfermedad a los 54 años.

Para Elman, también influyó mucho en que su progenitor perdiera la batalla, el enterarse del fallecimiento de su tío Rodolfo, quien era como un padre para él.

“Para mí tuvo que ver una cosa con la otra, porque mi papá era diabético, yo ya lo veía recuperado pero cuando le cayó la noticia de mi tío, que era como un papá para él, se vino para abajo, se le notó un gran cambio, entró en depresión, el azúcar se le disparó a 485 y desde ahí ya no lo pudimos detener”, cuenta el futbolista, que hasta el pasado torneo Clausura 2020, suspendido por la pandemia, estaba jugando con el Vendaval de Segunda División.

Y claro, en esta situación, al estar en contacto físico permanente con su padre, entra la incertidumbre de si podría estar contagiado su núcleo cercano.

Con la finalidad de ayudar a otras familias a que superen esta situación, sobre todo cuando la sintomatología no es tan grave y no requiere hospitalización, y que por tanto tampoco tendrán acceso a test que comprueben o descanten la presencia del virus, el jugador describe a Diario 1 cómo se formó la ola de contagios en los suyos y cómo la mayoría logró vencerlo.

“Yo creo que yo fui el primer positivo. Pasé 14 días peleando, me cansaba, no comía, perdí el olfato, el gusto, calenturas, dolor de cuerpo, tos, asfixia en el pecho… Me dio todo, pero me recomendaron unos tés de manzanilla, jengibre, eucalipto, limones hervidos con aspirinas y miel, tomaba también solo jugo de limón y miel por la tos, porque me dio tos fuerte, y un doctor me puso antibióticos también, así fue como me recuperé”, explica el contención de 27 años,

La ola continuó con su esposa y su hija, quienes al sentir el primer síntoma se anticiparon a que su situación se agravara siguiendo las mismas recomendaciones que siguió él cuando enfermó hace una mes y una semana aproximadamente.

“A mi esposa, le dio, pero no tan fuerte, porque se puso el mismo antibiótico. Hizo todo lo que yo estaba haciendo y no la tiró a la cama como a mí; lo mismo con mi hija, tomamos las mismas medidas y solo un día me presentó calentura”, indica.

Posteriormente continuaron con los síntomas su hermana y su madre, quienes también lograron vencer el virus en una familia con genes aguerridos.

“Cuando yo ya me estaba recuperando cayó mi hermana y mi mamá, y comenzaron todo el proceso que yo hice para curarme. Cuando ellas ya iban saliendo, cayó mi papá y él ya no pudo salir”, agrega.

Pero, de acuerdo a Elman, el primero en sentir los síntomas fue su hermano hace más de dos meses, aunque curiosamente su esposa no se contagió o si lo hizo su caso fue totalmente asintomático.

“A mi hermano le pegó casi igual que a mí, a él fue el primerito que le dio hace como dos meses pero se hizo el fuerte, me dijo ‘a mí esta onda no me va a tirar a la cama’, y así fue, no paró; siguió trabajando (desde casa). A la única que no le ha dado es a mi cuñada”, continúa, al describir una ola interminable que tocó a siete miembros de su familia que aunque no viven en la misma casa, están en la misma colonia.

LOS QUE PERDIERON LA BATALLA

De todos los miembros de la familia, Amadeo Rivas era el único que presentaba otro cuadro (diabetes), por lo que no pudo ganar la batalla al sufrir una hiperglucemia tras el deceso de tu tío, sumado a que ningún hospital quería atenderlo.

“Lo llevamos al Hospital Militar, a Profamilia y ningún hospital lo quiso atender. Nadie lo agarró. Solo el Zacamil, como es público”, manifiesta Elman. “Él se estaba tratando aquí en la casa porque los hospitales están colapsados, pero cuando se le disparó el azúcar lo llevamos como a la 1:30 de la madrugada (del martes) y falleció a las 2:55”, añadió.

Luego que siguió todo el protocolo, la familia finalmente pudo enterrarlo en Apopa ayer por la mañana, pero fue una situación muy dura debido a las condiciones en que toca despedir a las personas fallecidas por COVID.

“Lo recibió mi mamá. Él estaba embolsado, solo el nombre le habían puesto, lo metieron a la caja, lo sellaron y directo para el cementerio, en el cementerio solo la familia estuvimos: mi mamá, mis hermanas y yo. Pero no te dejan estar cerca, te dejan como alrededor de 30 metros de donde lo van a enterrar y de los carros. Te apartan bien de todo eso”, describe.

“Es duro no ver ni siquiera donde cae la caja, sino que solo de lejos ver como sellan el hoyo y ya. Te debilita, te quiebra, sobre todo porque él era nuestro pilar”, continúa.

Fue su padre quien lo motivó para que fuera futbolista, y luego lo continuó apoyando viendo su mayor fruto cuando fue campeón en reserva con Alianza FC en 2011, algo que se le negó con el equipo mayor en 2012.

“Yo dejé de jugar un tiempo por estudios, pero cuando cumplí 14 él me contactó personas de Nejapa para que me probara, y así subí a la reserva, luego me llevaron para las inferiores de Alianza y después llegamos al equipo mayor. Son cosas que siempre van a vivir en mí, todo lo que él hizo por mí”, recuerda el jugador.

“Para él yo nunca jugaba bien, quizá por eso yo siempre me esforzaba bastante. Siempre tenía que hacer algo más, algo extra, algo que no estuviera dentro de lo planificado. En los partidos que él estaba, yo me sentía más presionado, porque en la cena siempre era el tema de conversación: ‘Te faltó esto, te faltó lo otro’”, manifiesta, valorando que quizá gracias a eso logró llegar hasta donde llegó.

Elman lamenta que debido a este virus, que ha puesto el mundo patas arriba, “ahora a los hijos nos toca enterrar a los padres”.