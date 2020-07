David Villa es investigado en EE.UU. por acoso sexual a pasante del NYCFC

El New York City FC, que milita en la Major League Soccer (MLS), anunció hoy, a través de un comunicado, que investigará al excapitán del equipo, el español David Villa, quien ha sido denunciado por presunto acoso sexual a una chica que trabajó como pasante en la institución.

Según una publicación de ESPN, una fuente del equipo neoyorquino confirmó que la chica efectivamente trabajó en el club.

Ella hizo sus acusaciones a través de Twitter la semana pasada, asegurando que el excampeón del mundo con la selección española la acosó, dejándole una mala experiencia en el deporte. Inclusive la “tocaba todos los días”.

“El acoso que sufrí en NYCFC fue tan malo que ahora la idea del deporte profesional me aterroriza. Mantenerme en el campo de atletas me aterroriza. Estoy cambiando toda mi carrera porque lo que me hicieron arruinó mis sueños”, manifestó la afectada.

“Pensé que estaba teniendo la oportunidad de toda una vida cuando obtuve esa pasantía. Lo que obtuve fue que David Villa me tocaba cada día y mis jefes pensaban que era un gran material cómico. Las mujeres lo suficientemente valientes como para contar sus historias en voz alta son mis heroínas. Algún día”, añadió.

El club salió al paso asegurando que investigará lo sucedido, pues no tolera el acoso en la institución.

“El New York City Football Club se enteró de las acusaciones hechas por una ex interna al verlas en las redes sociales. Nos tomamos este asunto extremadamente en serio y no toleramos el acoso de ningún tipo en ninguna área de nuestra organización. Inmediatamente iniciamos una investigación sobre el asunto “, lee en la nota de ESPN.

Mientras tanto el jugador niega las acusaciones. “Me opongo firmemente a las acusaciones hechas sobre mí en Twitter; son completamente falsas y las niego… Es difícil entender por qué esto no se planteó previamente si alguien se sintió incómodo en algún momento”, dice el comunicado emitido por el futbolista.

Villa ​​se unió a NYCFC antes de su temporada de debut en 2015, pasando cuatro años con el equipo.