Arrestan a jugador del Municipal de Guatemala por escándalo en vía pública

El futbolista guatemalteco Marco Pablo Pappa, exjugador de la Major League Soccer (MLS, en inglés) y del SC Heerenveen holandés, fue arrestado este domingo por escándalo en la vía pública durante el toque de queda vigente en el país debido a la COVID-19.

La Policía Nacional Civil detalló en un comunicado de prensa que Pappa fue detenido a las 0.15 hora local a las afueras de un edificio en una zona residencial de Ciudad de Guatemala.

El jugador de 32 años fue “sorprendido flagrantemente cuando oloroso a licor escandalizaba en la vía pública”, de acuerdo a la policía.

Según las autoridades, Pappa violó el toque de queda que rige el país este fin de semana desde el sábado al mediodía hasta el lunes a las 05.00 hora local, medida vigente del Gobierno de Guatemala para intentar evitar la expansión del coronavirus SARS-CoV-2.

Las fuerzas de seguridad trasladaron al futbolista a la Torre de Tribunales del Organismo Judicial para ser puesto a disposición de un juez.

Pappa fue fichado hace un mes, el 26 de junio, por el campeón guatemalteco, el Municipal, pese a que en enero pasado fue condenado en un caso en su contra por violencia contra la mujer.

Pero el club anunció hoy que dejaba sin efecto el contrato con el jugador y hace un llamado a la afición roja para no reproducir los actos violentos del jugador, por lo que Pappa ya no será compañero del portero Rafa García, ex de Alianza FC.

El ahora exjugador del Municipal se declaró culpable del delito de violencia contra la mujer el 7 de enero, luego de que la Fiscalía lo procesara por “agredir físicamente a su novia” el 21 de enero de 2019 en Quetzaltenango, unos 200 kilómetros al oeste de Ciudad de Guatemala, “situación que fue denunciada por la víctima”.

Aunque la entonces pareja del futbolista decidió retirar los cargos, el Ministerio Público continuó con el proceso judicial de manera independiente.

No era la primera vez que Pappa era capturado y llevaba un proceso penal por violencia contra su pareja. En enero de 2018, el centrocampista fue detenido en Ciudad de Guatemala y procesado por violencia doméstica contra otra exnovia, la empresaria Francesca Marie Kennedy.

El futbolista pidió disculpas públicas a Kennedy en julio de 2018 como parte del arreglo procesal al que llegaron ambas partes. Pappa anunció en un comunicado su “esfuerzo y compromiso en ser el ejemplo que necesiten las nuevas generaciones para promover siempre el respeto hacia la mujer”.

En diciembre de 2015, el futbolista fue acuchillado en un altercado en Colorado con su pareja, una reina de belleza estadounidense, mientras se desempeñaba en el fútbol estadounidense.

Pappa jugó entre 2012 y 2014 en el SC Heerenveen holandés, donde no disputó muchos minutos, y se destacó en la MLS con el Chicago Fire (2009-2012), el Seattle Sounders (2014-2015) y Colorado Rapids (2016) antes de volver al fútbol guatemalteco.