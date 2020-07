Aficionados albos donan plasma para ayudar a salvar vidas

El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) felicitó y puso de ejemplo a dos aficionados albos que acudieron al Banco de Sangre del Hospital Médico Quirúrgico y Oncológico (MQ) para donar plasma convaleciente y ayudar a salvar las vidas de las personan que aún batallan con la COVID-19.

“¡Sé un héroe como ellos y salva vidas! Si te recuperaste de COVID-19, ayuda a quienes aún luchan por superar la enfermedad y dona tu plasma. Realiza tu donación en el Banco de Sangre del Hospital Médico Quirúrgico y Oncológico llamando al 2591-5550 ext. 5551”, compartió el ISSS en sus redes sociales.

Los pacientes recuperados de coronavirus son potenciales donantes de plasma convaleciente. Este tratamiento ayuda a que las personas en estado crítico se recuperen.

“No solo estás donando plasma, estás donando amor, esperanza y una oportunidad de vida para un paciente y toda una familia entera. ¡Orgullosos de estos dos héroes!”, les felicitó Alianza FC.

Según los requisitos del ISSS, para poder donar plasma, la persona voluntaria debe tener entre 18 y 60 años y un peso mínimo de 110 libras, tener 15 días sin tomar antibióticos y tres sin tomar analgésicos ni aspirinas, poseer una prueba PCR inicial positiva, haber presentado cuadro clínico de COVID-19 de leve a moderado, tener 14 días de no presentar síntomas posterior a por lo menos 2 PCR negativa y no haber padecido o padecer hepatitis B, hepatitis C, VIH, sífilis y chagas.

En caso de donantes femeninas, no haber estado embarazada o haber sufrido abortos previos, y si eres hipertenso o diabético debes tener controladas esas enfermedades.

Las donaciones se pueden realizar en el Banco de Sangre del Hospital Médico Quirúrgico y Oncológico (HMQ del ISSS), en el Hospital Rosales, en el Benjamín Bloom, en el Hospital San Juan de Dios de Santa Ana o en el Banco de Sangre del Hospital Militar Central.