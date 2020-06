Seleccionado playero Exon Perdomo: “El agua nos llega hasta las rodillas”

Otro seleccionado playero que se ha visto afectado por las tormentas es Exon Perdomo, pues la casa donde vive junto a su hermano Omar Alexander, su madre Marta Miriam y sus tres sobrinos, en la isla San Sebastián, Usulután, se ha inundado desde el domingo y el agua ya les llega “hasta las rodillas”; sin embargo, aún no se deciden a evacuar como lo hizo ayer su compañero de selección, Melvin Segovia, en playa Las Flores, El Cuco, San Miguel.

Perdomo no tiene casa propia, tras ser desalojado de isla La Pirraya, por lo que se ha ido a vivir donde su hermano a una casa que está cerca de la playa, construida de venas de palma de coco, la cual no cuenta con servicio de agua potable ni energía eléctrica.

Eso la hace más vulnerable en época, pudriendo fácilmente el material orgánico con la humedad.

“El terreno de mi hermano, donde yo vivo, está demasiado lleno. El agua ya se metió a la casa y afuera todo el solarcito que hay está lleno… Adentro de la casa el agua nos llega hasta la rodilla. Las camas ahí están que el agua les llega y se mojan bastante”, manifestó el seleccionado.

No obstante, debido a que no se atreven a dejar sus cosas solas y a que aún no tienen conocimiento de algún albergue para los pobladores de la isla San Sebastián, no han podido evacuar.

“Vamos a continuar aquí porque y cómo nos movemos. Supuestamente se ha oído decir que al pasar a más esto, van a sacar a la gente, pero no sabemos. Al ponerse un poco más crítica la situación, creo que sí desalojaríamos porque está difícil estar solo en el agua”, indica.

Otra situación que los aqueja es la falta de alimentos, pues por la cuarentena decretada por la pandemia del COVID-19, no han podido salir a trabajar, por lo que también solicita víveres para su comunidad.

“Ahorita como no se puede trabajar está difícil para conseguir los alimentos, vinieron a dar un reparto, pero no es suficiente sustento, se le agradece a la gente que colabora, pero solo alcanza cierto tiempo, dura poco, unos dos días y esto no se quiere quitar… Nosotros aquí para la comida lo que hacemos es salir con unos trasmallos para agarrar aunque sea para la muy comida”, explica.

Construir su propia casa

Exon vivía en una parcela en isla La Pirraya, pero el dueño vendió el terreno y tuvo que desalojar hace cuatro años aproximadamente. Es por ello que ahora vive donde su hermano, pero él quiere construir su propia vivienda.

Según cuenta el jugador, estaba en planes de levantarla, pero debido a la cuarentena y ahora a las lluvias, no ha podido lograrlo.

Por sus propios méritos ha logrado dejar ya unas bases en un terreno de su hermano, pero el estímulo económico del Gobierno no le alcanza para construir, pues de él también depende su madre y además ayuda a su hermano.

“Yo no tengo terreno ni casa propia, vivo con mi hermano. Él nos ha dado donde vivir. Donde vivía antes no era de nosotros, entonces el dueño vendió y nos sacaron, así es que buscamos a mi hermano”, manifiesta.

“Con mis propios esfuerzos no me alcanza para tener algo que me pertenezca. Lo que recibo es una gran ayuda, pero como yo le ayudo a mi mamá y a mi hermano, no alcanza”, agrega.

Es por eso que el jugador pide alguna donación de materiales de construcción para terminar de erigir su vivienda.

“He levantado unas líneas de bloque con lo poquito me han estado dando del estímulo, con mi esfuerzo, pero igual la tengo varada porque no se puede en esta situación… Yo he solicitado ayuda, pero hasta la fecha nada. Si me pueden ayudar con algo, yo agradecería a cualquiera que me eche la mano”, dice sin perder la esperanza.