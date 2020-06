Seleccionado Melvin Segovia tuvo que evacuar en playa Las Flores, San Miguel

El seleccionado playero Melvin Segovia y su familia tuvieron que desalojar su vivienda ubicada en playa Las Flores, El Cuco, San Miguel, debido a la situación de riesgo que han dejado las lluvias ocasionadas por la tormenta tropical Amanda y Cristóbal.

Melvin y su esposa Yanira decidieron dejar su casa ayer junto a su hijo de siete años y la más pequeña de 1, para trasladarse a un albergue habilitado en un hotel, debido a que la marea ha subido considerablemente amenazando su morada, sumado a unas palmas de coco que están tendidas sobre su techo y que temen que se caigan con los vientos y la humedad del suelo.

“La situación de nosotros es que como vivimos prácticamente en el mar, a la orilla de la playa, acá lo que afecta es una laja que rompe bastante y a eso se le suma las mareas altas que están; lo que es ramada es más vulnerable”, explica el jugador.

“Ayer tuvimos que evacuar del lugar donde residimos para un albergue que han abierto, es un hotel de un señor de San Salvador, y debido a la situación en la que estamos él ha prestado el servicio, no lo ha declarado como albergue pero ha dicho que si la gente de la comunidad lo necesita para resguardarse no hay ningún problema”, amplía.

Según Melvin, otras dos familias aprovecharon para trasladarse al hotel ayer, pero “las demás no se han querido salir”.

Él también teme a dejar sus cosas solas, por lo que hoy por la mañana decidieron regresar a casa para estar pendientes y ver cómo evoluciona la situación, pero la idea es volver al albergue más tarde para pasar ahí la noche.

“Hoy regresamos, pero la idea es irnos para allá por la noche porque uno teme por muchas cosas, hay unos palos de coco que están bien tendidos para la vivienda y tenemos miedo que por tanta humedad nos caigan encima de la casa”, explica.

De momento, solo ha sacado un par de cosas de su casa, confiando en que la situación se normalice y que los daños de la tormenta no pasen a más. “Solo he sacado mis herramientas de trabajo, lo demás lo tenemos aquí porque hay inundaciones y peligro, pero no ha pasado a más”, manifestó.