Salvadoreño Dustin Corea cambia de aires en el fútbol guatemalteco

El delantero salvadoreño de 28 años, Dustin Corea, anunció esta mañana que fichó por el Club Xelajú de la Liga Nacional de Guatemala para la próxima temporada.

El delantero nacido en Los Ángeles, California, Estados Unidos, militó el torneo pasado en el deportivo Mixco, pero anoche se despidió de sus compañeros y la afición.

“Por este medio quiero comunicar que ya no continuaré con Club Deportivo Mixco, quiero agradecer a todos los fieles chicharroneros por el apoyo que me brindaron en tan poco tiempo. A mis compañeros, que sin la confianza de ellos no pudiera mostrar la mejor versión mía”, escribió.

Ese mensaje se complementó con el anuncio hecho esta mañana: “Feliz de anunciar con quién jugaré esta temporada 2020-2021 ¡Una puerta se cierra y la otra se abre! Muchas gracias a Club Xelajú MC”.

En el Xelajú militó el torneo pasado el delantero salvadoreño David Rugamas, quien el torneo Apertura 2020 jugará con el Once Deportivo FC.