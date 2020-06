Rudy Valencia: “No soy partidario de tomarle fotos a la gente con la ayuda”

Ante la situación de emergencia nacional que vive El Salvador, muchas han sido las personas que se han solidarizado con las víctimas, pero con la ayuda también ha surgido un debate ético sobre si es adecuado o no tomarse fotografías con los afectados mientras reciben los víveres, ropa y otros productos de primera necesidad.

La gran mayoría que ha repartido productos alimenticios a las comunidades más afectadas durante la crisis, que ha dejado tanto la pandemia como las lluvias, opta por documentar la entrega, bajo el argumento de “transparencia”, puesto que mucha de la ayuda que andan repartiendo es donada también por otras personas.

Otros, como el volante de marca de Isidro Metapán, Rudy Valencia, sostienen que prefieren no hacerlo, al considerar que es “humillar” a las personas afectadas, al exponerlas mientras están viviendo una situación dolorosa. Muchas lo han perdido todo.

Es por ello, que el jugador ha buscado otras formas, optando por mostrar a sus seguidores en Instagram, mediante trasmisiones en vivo, la situación y el grado de vulnerabilidad en que han quedado muchas comunidades.

También ha documentado la cantidad de ayuda recolectada y el recorrido que ha hecho para llegar a las comunidades El Cacao 1, Las Palmas, La Cuchilla, Nueva Israel, Changallo, El Tanque y Asunción, además de las colonias IVU y 10 de octubre, San Marcos y el albergue de llopango Fabio Castillo.

“Antes de hacer esto dije que me iba a meter a ayudar, pero yo no soy partidario de estarle sacando fotos a la gente con la ayuda que se está entregando, porque siento que es avergonzarlos o humillarlos solo por un poco de víveres o de ropa. Siento que no está bien. A lo que sí le tomé fotos es a las comunidades, de cómo están, iba subiendo vídeos de cuando estaba en los lugares, eso nada más, pero a la gente no quise tomarle porque no estoy de acuerdo con eso en estar exhibiéndose, como que a hacer millonaria a la gente vas o a sacarlos de pobres”, cuestionó.

Hace tres días Rudy pidió ayuda para los pobladores de la comunidad El Cacao, ubicada en la calle Agua Caliente, Soyapango, y la gente respondió, por lo que decidió continuar con la labor desde el anonimato.

Sobre cómo quedó esta zona con las tormentas, el futbolista describió: “Esta es la realidad, como que son películas de terror, la gente perdió todas sus pertenencias y herramientas”, igual que en los vídeos mostrados de la Nueva Israel.