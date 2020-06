Presentador deportivo de Canal 33 revela que ha dado positivo

Joel Cañas, productor y presentador del programa deportivo de Canal 33, S por Locos, y panelista en La Cantera de radio YSKL, hizo público esta tarde que es uno de los 24 trabajadores de dicho canal en dar positivo a COVID-19, luego que la empresa sometiera a pruebas a todo el personal.

“Amigos, he decidido informarles que he resultado positivo a COVID-19. Lo hago público en nombre de las personas que se encuentran librando esta lucha en secreto y en honor a las personas que no pudieron ganar esta dura batalla”, informó en su cuenta de Twitter este viernes.

Amigos, he decidido informarles que he resultado positivo a COVID-19.

Lo hago público en nombre de las personas que se encuentran librando esta lucha en secreto y en honor a las personas que no pudieron ganar esta dura batalla. — Joel Cañas (@JoelCanasTV) June 26, 2020

Pero asegura que está estable, sin presentar síntomas, y que de momento se encuentra cumpliendo la cuarentena en su casa, desde donde continúa con las labores.

“Mi estado en este momento es estable, al parecer soy asintomático, aunque perdí el sentido del gusto y tal vez un poco el olfato. Sin embargo, puedo confirmar que la mente juega un papel muy importante en todo esto y es justo la que no debe ser derrotada”, apuntó.

“Estoy cumpliendo cuarentena en casa, sigo trabajando desde aquí con las limitantes que eso conlleva. Les agradezco infinitamente las palabras de aliento, la preocupación y el apoyo a todas esas personas que me han ayudado en este encierro. ¡Estoy seguro que ganaré esta batalla!”, dijo positivo.

Canal 33 comunicó el pasado martes 23 de junio que un total de 24 empleados dieron positivos al virus y otros 125 negativos, siendo la mayoría asintomáticos.

“Termino agradeciendo a mi casa Canal 33 por el apoyo y el esfuerzo que han hecho para evitar un descontrol en esta situación. Y como me dijeron hace poco: ¡Hay Rojo para rato!”, cerró el comunicador que también laboró para Canal 4.