Jugador abandonó su casa atemorizado por los derrumbes del cerro de Santo Tomás

El volante del Once Deportivo FC, Tony Roque, abandonó esta madrugada su casa ubicada en la colonia 10 de octubre de San Marcos junto a sus padres, su abuela y su hermano, atemorizados por los constantes derrumbes del cerro de Santo Tomás, que ya dejó las primeras víctimas mortales, al soterrar a siete personas en la colonia San Luis, sobre el kilómetro 8 de la calle vieja a Zacatecoluca, cuyos cuerpos fueron encontrados hoy.

El futbolista manifiesta que las lluvias comenzaron a intensificarse a la media noche, por lo que se marcharon a la casa de un familiar en San Jacinto, San Salvador, pues temen que el cerro continúe con los desprendimientos de tierra, registrando ya cuatro en su colonia ubicada en San Marcos y otros más en la Residencial Santorini de la misma municipalidad.

“Cuando yo estaba acostado no estaba lloviendo, pero de repente como a las 12:00 de la noche se vino el agua fuerte y, como nosotros vivimos en una zona de riesgo porque tenemos el cerro atrás, toda la gente comenzó a evacuar”, manifiesta el jugador.

“Yo hablé con mi papá y le dije que mejor nos fuéramos, que lo material se puede hacer, pero la vida de uno no, por eso decidimos irnos como a la 1:00. Gracias a Dios ya teníamos contacto con un familiar y ellos nos recibieron en su casa”, añadió.

Todos los pobladores están alerta principalmente con lo que sucedió a la familia de Santo Tomás, pues Tony indica que ha hay mas zonas amenazadas por el cerro, tras la tormenta tropical Amanda y la depresión Cristóbal que tienen hundido al país.

“Hay varias colonias delante de ese cerro que acaba de soterrar desgraciadamente a las siete personas de Santo Tomás… Aquí en mi colonia ha habido como cuatro derrumbes, ahí en Santo Tomás varios con ese que pasó en la Café Rico (las siete personas de la colonia San Luis), aquí por la (Residencial) Santorini hubo otros también, la autopista a Comalapa está cerrada porque también hubo derrumbes de piedras. La situación está difícil”, expresa.

Y aunque hay zozobra en la familia, el jugador no deja de ayudar a otros que la están pasando peor, pues por iniciativa propia ha logrado recolectar víveres, ropa y otros artículos que él mismo va a repartir a personas afectadas de su comunidad, tanto por la pandemia como por las lluvias.

“Yo me he estado moviendo, he andado ayudando aquí en las zonas de San Marcos, ahorita vengo de entregar ropa víveres, colchonetas, nos dieron unas donaciones de cocinas que mañana las van a traer también y así hemos andado dando una y mil vueltas”, dice confiando en que pronto todo pueda volver a la normalidad.