Juan José: “Estoy convencido que Mágico era mejor que Maradona”

En un artículo publicado hoy por el diario español ‘Marca’, en su sección ‘Yo jugué con…’, le tocó turno al salvadoreño Jorge “Mágico” González, muy amigo de Juan José Jiménez Collar, quien fue su compañero en Cádiz CF y que además jugó tres temporadas en el Real Madrid a las órdenes de Alfredo di Stéfano (1982-1983, 1983-1984 y 1984-1985). También llegó a ser internacional absoluto con la selección española.

El lateral también conocido como Sandokan manifestó tajantemente al medio español: “Yo es que estoy convencido de que Mágico González era mejor que Maradona”.

Y también profundiza en el por qué de tal afirmación: “Jugaba con ambos pies, no como él que era solamente zurdo. Hacía cosas increíbles. Para mí fue mucho más Jorge que Maradona… Y jugaba igual contra cualquiera, le daba igual Maradona o Stielike (futbolista alemán) que el Cádiz B, que jugábamos contra ellos los jueves. Él salía igual contra todos”, manifiesta.

Además, le defendió de todo lo negativo que se dice sobre el salvadoreño. “Yo escucho eso de que no se cuidaba y alucino. Yo entrenaba con él y era un portento. Corríamos en la playa y siempre iba el primero. Tenía una condición física natural buenísima. Si se hubiera cuidado más, pues claro, pero eso decimos todos… ‘si me hubiera cuidado más’. El caso es que él físicamente era un portento y con un cambio de ritmo brutal, pero de los buenos”, añade el ex zaguero.

“Iba a su rollo. Cuando un entrenador estaba muy encima no le gustaba entrenar o no quería jugar. Había que dejarlo a su aire. Cuando él no quería, jugábamos con 10, pero cuando quería éramos 12”, remata en la entrevista Sandoka.

El medio también aborda a Eusebio Sacristán quien fue compañero del Mágico en el Real Valladolid en la temporada 1984-1985, así como a Hugo Vaca, con quien el cuscatleco coincidió en el Cádiz.

El primero le comparó con el mexicano Carlos Vela al no importarle jugar en equipos de renombre pese a ser jugadores top, prevaleciendo en ellos el disfrute del fútbol al nivel que ellos quieren; mientras que Hugo considera que Jorge tiene similitudes con el brasileño Neymar, en velocidad y su peculiar recorte.

Además, ambos debatieron sobre si Mágico podría haber destacado en el fútbol moderno, como lo hizo en la década de los 80 y principios de los 90.