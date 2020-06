Fito Zelaya y su familia regresan al país en vuelo humanitario

El delantero salvadoreño Rodolfo “Fito” Zelaya, que se encontraba en México tras la suspensión de la Liga de Ascenso MX en la que jugaba con el Club Celaya, retornó hoy al país junto a su esposa Jenny y sus dos hijos en un vuelo humanitario facilitado por el gobierno de El Salvador.

“Esta mañana, otros 93 salvadoreños regresan al país gracias al plan de repatriación que ejecutamos bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele. En este momento, realizan los últimos trámites en el Aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. ¡Pronto estarán en casa!”, publicó en su cuenta de Twitter la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco.

La noticia de su retorno ha generado gran expectación en la afición aliancista, puesto que tanto el jugador como la dirigentica de Alianza FC han mostrado mucho interés en que vista nuevamente la camisola blanca para el torneo Apertura 2020.

Fito Zelaya y la directiva de Alianza indicaron que de no seguir en el Club Celaya, su prioridad es el equipo albo para volver al fútbol salvadoreño, de no surgir otra oferta importante para continuar en el extranjero.

Sin embargo, el director ejecutivo de Alianza FC, Lisandro Pohl, pidió paciencia a la afición: “Estoy viendo el entusiasmo de parte de la familia de los albos porque Fito está volando ya de regreso a El Salvador, pero tengan paciencia porque él todavía no ha finiquitado su contrato con el Club Celaya, y mientras eso no se dé, no podemos anticipar nada”, reaccionó.