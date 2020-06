El portero campeón con Málaga al que “Mágico” enseñó a jugar fútbol

El portero Miguel García Cantero se ha convertido en el gran referente del Málaga CF, que participa en LaLiga Genuine Santander, un proyecto de fútbol integrado por equipos de personas con discapacidad intelectual, y de la cual Miguelito es vigente campeón al ganar la segunda edición el año pasado.

En una entrevista concedida al periódico “Málaga Hoy”, el portero se abrió contando quién es su gran referente en el fútbol, y no pasa ni por Leo Messi ni por Cristiano Ronaldo.

Desde España, sus declaraciones apuntaron ayer hasta uno de las países más pequeños de América, mientras El Salvador solo figuraba en las noticias por los estragos que ha dejado el paso de la tormenta tropical Amanda, pero guardameta le cambió la cara al recordar cómo influyó en su vida y en su carrera deportiva conocer a personas que siempre lo trataron bien, confiando en sus capacidades, como Jorge “Mágico” González.

Cuenta Miguelito que conoció al exfutbolista salvadoreño en su paso por Cádiz CF, debido a que su madre, Rosa, trabajaba limpiando el estadio Ramón de Carranza.

“Mágico González me enseñó a jugar al fútbol. Mi madre, Rosa, se llevó muchos años limpiando el Carranza, más de 30. Yo siempre iba a ver al Cádiz… Yo soy gaditano y quiero mucho a Cádiz. Pero también al Málaga, que me ha dado una oportunidad muy grande con el Genuine, y tengo que aprovecharla”, dijo a “Málaga Hoy”.

Según el artículo publicado por el medio, el futbolista “te clava los ojos y se agita por dentro cuando te explica las enseñanzas del mito salvadoreño”.

“Mágico era muy bueno conmigo. Yo no sabía ni coger un balón. ‘Da pataditas’, me decía y yo le decía: ‘No me sale, Mágico’. Me enseñó a tocar con los pies, a parar el balón. Me dijo una vez: ‘El día de mañana vas a ser un pedazo de portero’. Y yo le respondía: ‘No creo, Mágico, que el día de mañana vaya a estar en un equipo, en un equipo grande. Pero si soy muy chiquitillo’, tenía 9 o 10 años. Me dijo muchas cosas buenas y le quiero mucho. Me enseñó a regatear, a ser valiente en el uno contra uno”, continúa citando, describiendo que en seguida Miguelito se pone a repasar los goles marcados con el Málaga, pese a ser guardameta, a rivales como el Newcastle, el Zaragoza, el Alavés y el Bilbao.

Es por ello que para el portero, Mágico González será siempre el mejor, por encima del argentino Leo Messi o del portugués Cristiano Ronaldo, pues al salvadoreño, aparte de la magia dada al fútbol, le debe el haberlo iniciado dotándole técnica y psicológicamente.

“(Mágico) me decía que regateara y lo conseguí. Para mí ha sido el mejor, ni Messi ni Cristiano”, sentencia con firmeza. “Después de Mágico mi favorito es Duda”, añade, pues con el extremo portugués comparte el corazón partido en cadista y malagueño.

“En mi pecho llevo al Málaga y en la sangre al Cádiz”, cuenta, así como el Mágico ha reconocido ser marciano, por el paso de sus hermanos en Atlético Marte, pues la sangre es irrenunciable, mismos valores que ahora comparte Miguelito, a quien forjó desde muy pequeño para que no solo fuera calidad de futbolista, sino también de persona.