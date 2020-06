Carlos Tevez donará su salario por seis meses a los afectados por la pandemia

El futbolista argentino Carlos Tevez, de 36 años, reapareció en los medios después de casi tres y lo hizo para confirmar que continuará en el Boca Juniors por seis meses sin percibir un solo peso, pues donará todo su contrato a las personas afectadas por la pandemia del coronavirus.

“Sí, sigo en Boca y la verdad que bueno hay que esperar la respuesta de Boca, hay algunos cambios donde seguramente el contrato es hasta diciembre, no es un año, son seis meses, donde creo que es importante que en esta pandemia que estamos pasando y que la gente está sufriendo por falta de trabajo, decidimos con mi familia que el contrato que me ofreció Boca será donado a una entidad sin fines de lucro. Voy a donar todo mi contrato, o sea contrato y prima, todo, así que me van a tener que prestar ustedes para la nafta para ir a entrenar”, manifestó a La Red, declaraciones recogidas por el diario Clarín.

“Queremos dejar claro en el contrato dónde va a ir, no quiero nada de plata, no quiero verla, quiero que vaya a dónde la estamos destinando, decidimos que eso es un bien y puede ayudar a muchas familias. Yo quiero jugar seis meses más y ganar la Libertadores”, continuó.

Lo que lo llevó a tomar esa decisión es que ha visto de cerca la realidad que enfrentan muchos argentinos a raíz de la crisis que ha dejado el coronavirus, según indicó.

“Nosotros convivimos con mucha gente de la villa, tengo amigos, otros que hacen ollas populares, y vemos la realidad, es justo, es lo más sano para todos, creo que la gente de Boca se va a sentir identificada porque no sólo Tevez dona, sino que ellos pagan la entrada, pagan el bono, todos vamos a hacer un bien para combatir esta pandemia”, zanjó.