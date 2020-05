Ya hay posible fecha para el regreso del fútbol en El Salvador

La Primera División ya maneja fechas tentativas para reactivar el fútbol en El Salvador, pero todo dependerá de cómo evolucione de la pandemia en el país en los próximos meses.

Según Óskar Cruz, gerente de la Primera División, la Liga tiene como primera opción el 18 de julio para el inicio del torneo Apertura 2020 y, en dado caso no se pueda en esa fecha, la segunda opción es el 1 de agosto.

“Nosotros tenemos un Plan A para iniciar el 18 de julio, si esto no es posible se estaría hablando de un Plan B que sería para el 1 de agosto y, de no poderse esa fecha, ya se está trabajando un Plan C y hasta un Plan D”, dijo el gerente en el programa televisivo La Polémica.

Sin embargo, insistió en que por el momento todo es una suposición debido a que no se tiene un panorama claro sobre lo que sucederá con la curva de contagios de COVID-19, que tiene paralizado el fútbol en casi todo el planeta.

“Lo primero que tenemos que esperar es que la situación de salud mejore en el país para poder ver las restricciones que se vayan levantando poco a poco por parte del Gobierno, una vez esto sea establecido nosotros haremos la planificación; hay muchas cosas que tendríamos que trabajar antes de esto, como por ejemplo, cuándo se va a abrir el aeropuerto, a quiénes se les va a permitir el ingreso al país, cuánto tiempo van a pasar en cuarentena… es parte de la planificación que tienen que tener los equipos para poder dar una fecha de inicio de sus pretemporadas”, amplió en referencia a los jugadores extranjeros.

De regresar el fútbol en una de las dos fechas establecidas, la mayoría de presidentes de los equipos de la Primera División quieren que sea a puerta abierta debido a la situación económica de los clubes.

“A criterio de los presidentes, jugar a puerta cerrada sería la última opción porque la situación económica de los equipos es bastante delicada, y quitar todavía este ingreso de facturación en venta de boletos sería más complicado”, manifestó Cruz, quien además añadió que “hay equipos que están sufriendo el desligue de algunos patrocinadores” debido al golpe que han recibido las empresas a causa de la pandemia.

Si el torneo inicia el 18 de julio, los equipos tendrían que presentar toda la documentación de inscripción un mes antes de esa fecha, pero, a consideración del gerente, si la tendencia de contagios se mantiene o sube ve “bastante difícil” que los equipos puedan comenzar a entrenar pronto, aunque aún quedan dos meses para planificar.