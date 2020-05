Realizaron test de COVID-19 a familia de exjugador que pidió ayuda para sus tres hijos

Luego de 11 días de estar ingresada en el Hospital Rosales, Yohana Mejía, esposa del exjugador Óscar Antonio Portillo que el viernes pasado pidió ayuda a las autoridades para que atendieran a sus tres hijos con sospechas de coronavirus, finalmente pudo volver ayer a su casa con el resultado del examen negativo, lo que ha devuelto la tranquilidad a la familia.

Cuenta el exfutbolista de equipos de Primera División como Juventud Independiente y Municipal Limeño que ayer le dieron la respuesta del test de COVID-19 a Yohana y que a él se la llegaron a realizar el pasado fin de semana tras la presión mediática generada con sus declaraciones hace exactamente ocho días.

Sin embargo, aún se encuentra a la espera del resultado, que le aseguraron lo tendría dentro de tres días y ya han transcurrido seis, pero al ser dada de alta a su esposa ayer confía en que él también es negativo.

“Ayer en la mañana dieron las respuestas y tipo al mediodía ya estaba ella aquí. Tuvimos que hablar con un médico para que la dejaran salir, porque es bien deprimente estar en los hospitales y la desesperación también nos ganó para que esté aquí en su cuarto, igual aislada, pero con nosotros. Solo estamos a la espera de otros exámenes porque la fiebre no le paraba, pero ya se siente mejor”, manifestó Antonio.

En cuanto a sus tres hijos de 7 y 3 años y el último de 6 meses, quienes más le preocupaban al presentar tos seca y dificultades para respirar, el padre manifiesta que el personal médico que llegó a atenderlo no les realizó la prueba debido a que “no les dio fiebre” como a él.

“Creo que el llamado que se hizo con varios medios generó presión y eso hizo que vinieran después de tanto insistir. El sábado por la tarde tipo 4:30 me habló un licenciado, me pidió el número de DUI y dirección, y en cuestión de media hora estaban acá del Ministerio de Gobernación para hacerme la prueba, porque del 132 nunca me dijeron nada”, explica Antonio.

“Me hicieron la prueba aquí en casa y me dijeron que dentro de tres días tendría respuesta también, pero no me la han dado… La prueba solo me la hicieron a mí porque dijeron que los niños no presentaban tantos síntomas como yo, porque no les dio fiebre y a mí sí”, continúa.

“Me dijeron que sus signos vitales estaban bien, que sus pulmoncitos estaban funcionando bien y me les dejaron un medicamento, que por parte de un médico privado me lo hicieron llegar algunas amistades, y yo también me tomé un tratamiento de Azitromicina por tres días y he ido evolucionando bien, también los niños”, concluye.

La semana pasada, el exfutbolista denunció que llevaba varios días llamando al sistema de emergencias 132 debido a que toda su familia presentaba síntomas del virus, sin embargo, la respuesta que le dieron fue que tuviera paciencia, pero él temía por la salud principalmente de su hijo de seis meses.