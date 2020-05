Once Deportivo interpone recurso por resolución que quita su título de campeón

Once Deportivo Futbol Club, a través de su presidente deportivo y apoderado administrativo, José Antonio Jesús Salaverría Borja, interpuso esta mañana en las oficinas de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) un recurso de revisión en contra del acuerdo federativo emitido el pasado 30 de abril, el cual deja sin efecto la declaratoria en la que se proclamó campeón del torneo Clausura 2020 de la Primera División al equipo ahuachapaneco.

El club se ampara en los artículos 97, 98, 99, 100 y 101 del Código Disciplinario de la Federación, los cuales le permiten poder impugnar dicho acuerdo, dado que ha causado “daños y perjuicios deportivos y económicos” a la institución, “siendo lesiva a sus derechos deportivos y económicos, por quitarle en forma injustificada, sin argumentos válidos, y además antideportivos, su título de campeón del torneo Clausura 2020 sin haber realizado un debido proceso”.

Sin embargo, la Fesfut no quiso aceptar la fianza de $200.00 que establece el artículo 102 del Código Disciplinario para presentar el recurso, debido a que en colecturía le dijeron al director ejecutivo de Once Deportivo, Carlos Villagrán, que “no estaban autorizados para recibir ningún pago”.

“Si yo no hago ese pago, no es admisible el recurso; me lo pueden recibir, pero después me pueden decir ‘no procede porque usted no pagó la fianza’. Entonces yo fui a la tercera planta, porque yo tengo que anexar el recibo con el recurso según la regla, y ahí pude hablar con el presidente (Hugo Carillo) y me dijo que para esto no necesitaba pagar y que me aceptarían la revisión sin el recibo”, explicó el director ejecutivo.

Es por ello que al interponer el recurso, el club no adjuntó el recibo, pero según lo acordado espera que el comité ejecutivo de la Fesfut admita escrito, que lo dé por interpuesto y que en la resolución que emita revoque o modifique el acuerdo en el que despoja el título de campeón al Once Deportivo.

Razones en las que fundamenta el recurso

Once Deportivo FC basa la impugnación en varios puntos, entre los que destaca que para emitir el nuevo acuerdo el comité ejecutivo de la Fesfut violó la cuarentena domiciliar decretada por el Gobierno debido a la pandemia del coronavirus.

“El comité ejecutivo violó la cuarentena domiciliar obligatoria ordenada por el Ministerio de Salud, porque no está en el listado de las instituciones y empresas autorizadas para operar de forma expresa en el decreto ejecutivo 21. El acuerdo federativo se encuentra viciado, por lo tanto es un acto nulo, porque los miembros del comité ejecutivo incumplieron el mencionado decreto saliendo de sus lugares de residencia a laborar sin estar autorizados para hacer tal actividad, poniendo en riesgo a sus familias”, se lee en el escrito presentado a la Fesfut.

El club además considera que la Federación incumplió al debido proceso, pues el artículo 78 del Código Disciplinario establece la obligación de escuchar al equipo afectado antes de tomar una resolución válida y apegada a la normativa de FIFA.

De acuerdo al recurso presentado, el acuerdo federativo violenta también el derecho al honor y a la imagen regulado en el artículo 2 de la Constitución de la Republica, al dañar la imagen del equipo, la de sus jugadores y la de su cuerpo técnico, no solo a nivel nacional, sino en el extranjero, con la circulación de noticias que declaraban al club campeón y luego “de forma arrebatada e irresponsable quitarle el título”, lo cual trajo pérdidas económicas.

“Este es solo el primer paso”

Según manifestó a Diario 1 el director ejecutivo de Once Deportivo, Carlos Villagrán, la presentación del recurso de revisión ante el comité ejecutivo de la Fesfut “es solo el primer paso”, pues el club está dispuesto a llegar a todas las instancias necesarias para que se modifique el acuerdo que empañó la imagen del equipo.

“De no resolverse favorablemente, vamos a agotar todas las instancias para hacer prevalecer nuestro derecho”, manifestó el dirigente. “Nosotros vamos a ser respetuosos de cada uno de los procedimientos; lo que queremos es que se nos tome en cuenta y que se nos dé la atención legal debida”, añadió.

Para Villagrán es difícil saber cuándo recibirán una respuesta debido a la situación que vive el país por la pandemia, pero no descarta que, si la resolución es desfavorable, llegarán hasta Concacaf y FIFA.

“Por lo mismo que estamos viviendo es un poco difícil saber cuándo nos darán respuesta, pero nosotros esperamos que por lo menos se nos escuche, porque no hay una justificación válida y ningún argumento que sustente el cambio de decisión”, consideró.