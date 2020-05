Iturralde González: “El 90 % de los árbitros son del Madrid y el 10 % del Barça”

Una semana después que el árbitro inglés Mark Clattenburg encendiera la polémica tras admitir su error en el gol de Sergio Ramos, que fue clave para darle la undécima Champions League al Real Madrid en la final disputada ante el Atlético de Madrid en el estadio Giuseppe Meazza de Milán en 2016, otro réferi vuelve a desatar críticas entre los aficionados al manifestar que el 90 % de los colegiados son del equipo blanco.

El español Eduardo Iturralde González, uno de los árbitros con más trayectoria en LaLiga, y que ahora ya está retirado, habló en el programa El Larguero de la Cadena SER sobre los colores de los colegiados y lanzó unas cifras polémicas sobre el porcentaje de réferis que son del Real Madrid y Barcelona: “90 %-10 %”, indicó.

Esto lo respaldó manifestando que en España la mayoría le va al equipo merengue, y los árbitros no escapan a ello, pues como dijo en otra entrevista en 2014, “los árbitros del fútbol español no venimos de Marte”.

“Les guste o no a los del Barça, el 70 % de la población española, quitando Cataluña, es del Real Madrid”, señaló.

Hace seis años en el programa Tiki Taka de Marca TV, Iturralde manifestó que el hecho que los réferis tengan preferencia por algún equipo, no les impide ser profesionales al momento de tomar decisiones.

“Te metes a árbitro porque te gusta el fútbol, y si te gusta el fútbol no creo que haya nadie al que no le guste un equipo. Yo tengo la suerte de haber nacido en Bilbao y en Bilbao la gente es del Athletic. Sin embargo, en el resto de España la mayoría son del Real Madrid o del Barcelona porque son los equipos que ganan, y es así. Entonces los árbitros vienen de ahí, y la mayoría son del Real Madrid”, afirmó, añadiendo que “eso no quiere decir que cuando piten al Madrid no sean profesionales”.