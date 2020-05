Fesfut dará respuesta al recurso de Once Deportivo después de cuarentena

El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), Hugo Atilio Carillo, se pronunció sobre el recurso de revisión interpuesto por Once Deportivo FC el pasado martes para que revoque o modifique el acuerdo del 29 de abril en el que el ente federativo quita el título de campeón del torneo Clausura 2020 al equipo ahuachapaneco.

El dirigente manifestó que el comité ejecutivo de la Federación no puede dar una respuesta inmediata a la petición del club debido a las nuevas restricciones impuestas desde ayer por el Gobierno, pero que al finalizar la cuarentena se van a reunir para darle lectura al recurso y emitir una resolución.

“No es posible que en estos días le demos una respuesta pues las disposiciones de parte del Gobierno cada vez van variando y hay que acatarlas”, manifestó el federativo. “Ayer el presidente estableció incluso la circulación con número de DUI, entonces eso no va a permitir que sea muy inmediata a la atención”, agregó.

Carrillo indicó que para modificar el acuerdo por lo menos cuatro de los siete miembros del comité ejecutivo tienen que estar de acuerdo.

Once Deportivo argumenta que el acuerdo federativo ha sido lesivo a sus derechos deportivos y económicos, al quitarle de forma injustificada, sin argumentos válidos y además antideportivos, su título de campeón del torneo Clausura 2020.

Además sostiene, que la revocatoria ha dañado la imagen del equipo, la de sus jugadores y la de su cuerpo técnico, no solo a nivel nacional, sino internacional, con la circulación de noticias que declaraban al club campeón y luego no, lo cual trajo considerables pérdidas económicas a la institución.

¿Tomó el cuanta la Federación el daño a la imagen del equipo?

En cuanto a si el comité ejecutivo que preside analizó que con el nuevo acuerdo dañaría la imagen de Once Deportivo, Hugo Carrillo manifestó que evaluaron muchos aspectos, pero sopesó la imposibilidad de realizar los partidos por ascensos y descensos debido a la situación que vive el país por la pandemia.

“El 29 de abril volvimos a analizar nuevamente la situación y hemos reconocido que nos equivocamos en los cálculos que hicimos en cuanto a pensar que podían haber ascensos y descensos”, manifestó.

“Analizamos muchos aspectos y uno de ellos fue la salud de los jugadores y los cuerpos técnicos. Imagínese un partido de esa naturaleza, esos partidos iban a ser a muerte, ¿qué hubiera pasado si después de ese partido alguien de los involucrados sale contagiado?”, se preguntó.

¿Podía proclamar un campeón y anular los ascensos y descensos?

Según el sistema de Ligas, los equipos campeones adquieren el derecho de pelear por ascender a la siguiente categoría, por lo que la Fesfut tenía dos opciones: declarar campeones en cada categoría y jugar repechajes o declarar desiertos los torneos.

“Que hubiera ascensos y descensos permitía que hubiese un campeón en la Primera División, pero también analizando el que no existan partidos de ascenso ni descenso entre la Segunda y la Primera, y la Segunda y la Tercera significa que se dan por desiertos los torneos, entonces no puede haber campeón en una categoría y las otras no haber nada”, justificó el dirigente.

En todo caso, el principal afectado con las decisiones de la Fesfut es Once Deportivo, cuya dirigencia además alega que el acuerdo federativo se encuentra viciado, y que por lo tanto es nulo, debido a que el comité ejecutivo violó la cuarentena domiciliar obligatoria ordenada por el Gobierno, al no estar en el listado de las instituciones y empresas autorizadas para operar de forma expresa en el decreto ejecutivo 21.

El club además expone que la Federación incumplió al debido proceso, pues el artículo 78 del Código Disciplinario de la Fesfut establece la obligación de escuchar al equipo afectado antes de tomar una resolución válida y apegada a la normativa de FIFA, por lo que agotará todos los recursos para que se resuelva a favor.