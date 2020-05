Faitelson la vuelve a liar: “A El Salvador no regreso, están locos”

El polémico periodista deportivo mexicano de la cadena ESPN, David Faitelson, volvió a arremeter contra los aficionados salvadoreños, al manifestar que no va regresar nunca debido a que están locos, por el trato que recibió de cuando visitó el país para una cobertura de la selección mexicana.

Y no solo trató a los cuscatlecos de locos, sino también de tontitos, hablando de los hinchas acérrimos con los que se ha topado en persona y en las redes sociales, donde ha recibido muchos insultos.

“Hablando de El Salvador, qué lío hace un par de años, ¿de hecho ni has regresado?”, le preguntó un periodista hondureño durante una transmisión de diario Diez a través de Facebook Live y YouTube.

“No. Ni voy a regresar. A Honduras sí voy, a El Salvador no voy. ¡Están locos, por Dios! Los aficionados al fútbol se vuelven tontitos por el juego y se ciegan, bueno, ahora lo vimos también en la Concacaf cuando, ¿quién fue el que perdió? ¿Tigres, no? Que al final le dio la vuelta con aquel gol de Nahuel Guzmán contra Alianza, ahí también empezaban a tejer historias que esto y que lo otro, yo lo que creo es que hablamos de fútbol nada más, que no hablamos otro tipo de cuestión, de ninguna manera, pero en El Salvador se han puesto a veces muy violentos”, le respondió a su colega catracho.

“En Centroamérica, sobre todo en El Salvador, es donde a mí me cuesta mucho trabajo ir a un partido de fútbol, verlo y trabajar”, continuó.

“¿Sentís ese temor en el Salvador que no sentís en otros lugares?”, le continuaron preguntando los presentadores. “La verdad es que sí. No puede ser que un comentario futbolístico lleve a las personas a tirarte piedras, a tirarte botellas, a escupirte en la cara, a amenazarte, yo creo que no, con todo respeto, es un partido de fútbol. Yo puedo decir ‘la selección de El Salvador es una porquería’ y no le estoy faltando el respeto a los salvadoreños, puedo decir que la selección de Honduras es un desastre, ¿le estoy faltando el respeto a los hondureños? No”, se respondió.

El controvertido comunicador también puso en duda que en El Salvador exista la autocrítica. “Yo no estoy muy seguro que en El Salvador exista autocrítica porque el que habla mal de la selección salvadoreña es enemigo del país. ¿Por qué?”, cuestionó.