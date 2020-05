Exjugador pide ser atendido al sospechar estar contagiado junto a sus tres hijos

Cinco días de angustia lleva viviendo el exjugador nacional Óscar Antonio Portillo y su familia, al sospechar que tanto él como su esposa Yohana Mejía y sus tres hijos están contagiados del virus, pero no han podido ser atendidos pese a llamar al sistema de emergencias 132 y presentarse directamente en distintos centros de salud.

La única que ya recibe atención médica es Yohana, pero logró hacerlo hasta que su estado empeoró, luego de recibir respuestas vagas en la unidad de salud de San Jacinto y otra negativa en el Hospital San Rafael, donde les dijeron que no podían atenderla porque “no había médicos”.

Según el futbolista que jugó en equipos de Primera División como Juventud Independiente y Municipal Limeño y en otros de Segunda, todos los integrantes de su familia, incluidos sus hijos de 7 y 3 años y el último de 6 meses, presentan tos seca y dificultades para respirar.

A su esposa, al final logró ser ingresada hace cinco días en el Hospital Rosales y ya le hicieron la prueba de COVID-19, pero le han dicho que tiene que esperar alrededor de una semana para conocer si es positiva o negativa.

Es por ello que su angustia ha incrementado con los días, pensando principalmente en su hijo menor.

“Mi esposa ya está ingresada en el Hospital Rosales, pero para tener una respuesta de ella me han dicho que son 8 días los que tengo que esperar. Ella se fue de aquí con los síntomas que todos sabemos que dan, yo incluso estoy empezando a sentirlos, falta de aire y la tos reseca, recién me hice una terapia de vapor de eucalipto que me dijeron que me la podía hacer y me está ayudando un poco, pero mi preocupación más que todo es por mis hijos, porque tengo uno de seis meses, que es el que más me aflige, no tiene sus vacunas de defensa de cuatro ni de seis meses y es por el que más pido ayuda. Uno ya de grande puede esperar”, manifestó el exjugador en Actualidad Deportiva de radio YSKL.

Según Portillo, ya lleva varios días llamando al sistema de emergencia y la respuesta que ha obtenido es que tenga paciencia.

“Ya llevamos cinco días (intentando). Llamamos al número (132), sé que todos queremos atención, todos llamamos y al no tener una respuesta nos fuimos a buscar ayuda y no nos recibieron en el hospital (San Rafael), nos dijeron de una que no había médicos, cuando han dicho que es el principal. Yo no quiero alarmar a la gente, porque pudo haber sido algún mal momento de algún vigilante quizá por la hora que llegamos”, explica.

En cuando a la respuesta dada en el sistema de emergencias, Portillo detalló: “Me contestó un joven, me dijo que fuera a la unidad de salud, que tienen que seguir un protocolo, me dijo que nada más tuviera paciencia, que ahorita las líneas están saturadas”, expresa frustrado.

El exfutbolista insiste que hace su angustia pública, exponiendo a su familia, porque le preocupa mucho su pequeño, el más frágil y a quien ve más grave, pues todos han estado en contacto con su esposa ya ingresada.

“El pequeño es el que ha escuchado más grave. He estado haciendo medicina casera para tratar de protegerlo un poquito. La tos se le escucha seca, igual que a mi hija y a mi otro hijo, como tuvieron contacto directo con mi esposa”, considera en medio de incertidumbre.