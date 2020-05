Equipos de Primera respaldan a Once Deportivo para que se le devuelva el título

Los clubes de la Primera División enviaron una carta a la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) el pasado lunes, en la que dan su respaldo al Once Deportivo FC para que se modifique el acuerdo federativo que le quitó el título de campeón del torneo Clausura 2020 el pasado 29 de abril.

Presidentes y representantes de los 12 equipos de la Primera División se reunieron vía videoconferencia el pasado jueves y decidieron apoyar unánimemente al cuadro ahuachapaneco que fue proclamado campeón el pasado 19 marzo, pero la corona solo le duró 41 días luego del acuerdo emitido por la Fesfut el 29 abril, en el que deja sin efecto sin efecto la primera decisión.

“Ellos (Once Deportivo) sostienen que no pidieron ser campeones, pero que se les dañó el derecho de imagen con la rectificación de la Federación, por lo que todos los presidentes de la Primera División manifestaron que le darían su apoyo, pero toda vez no se perjudique con el descenso al Jocoro. Esa fue la condicionante para enviarle la carta a la Federación, a fin de que considere mantener el campeonato al Once Deportivo”, manifestó el presidente de la Primera, Samuel Gálvez.

La dirigencia de Alianza FC, que estuvo representado en dicha conferencia virtual por Pedro Hernández, manifiesta que decidió apoyar el club fronterizo al considerar que no fue correcto nombrarlo campeón y después, “sin mayor argumento, quitarle el título”.

“A nosotros nos parece bien feo, sobre todo pensando en los aficionados, que una persona en la Federación le dé un título al equipo y después se lo quite; pienso que si no estaban claros, no le hubieran dado el título a nadie, y después de habérselo dado, aunque se hayan equivocado, debieron habérselo mantenido”, consideró el director ejecutivo de Alianza, Lisandro Pohl.

“Yo siento que si desde un inicio hubieran anunciado la segunda decisión nadie se hubiera incomodado. Lo que molesta, y en ese sentido yo entiendo al Once, es que primero le dicen una cosa y después se lo cambian. Nosotros creemos que la Federación cometió un error, y por eso es que se le ha dado el apoyo al equipo”, añadió.

El presidente de la Fesfut, Hugo Carrillo, manifestó a Diario 1 el pasado 7 mayo que el comité ejecutivo de la Federación se reunirá hasta después que pase la cuarentena decretada por el Gobierno para dar una respuesta al recurso de revisión interpuesto por el club amarillo el 5 de mayo, a fin de que revoque o modifique el acuerdo que le despoja el título.