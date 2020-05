Entrenador nacional vence al coronavirus tras 53 días en centros de contención

Con una alegría inmensa recibió hoy la noticia el entrenador salvadoreño Nassín Rodríguez que los resultados de los exámenes de la COVID-19 habían dado negativos y que por fin podría ir a su casa tras dos meses exactos de no ver a su esposa y a sus dos hijos, con quienes ya comparte desde las 11:30 de la mañana de este miércoles.

El profesor de taekwondo salió del país el 5 de marzo junto a otros cuatro atletas con destino a Costa Rica para certificarse como entrenador nivel dos, a la vez que sus pupilos competirían en el clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio, pero a su retorno a El Salvador el 14 de marzo, días después de que el presidente Nayib Bukele decretara la cuarentena domiciliar, sabía que tenía que ir a un centro de contención, pero nunca imaginó el suplicio que eso implicaría.

Tres de los atletas con los que viajó optaron por refugiarse en Estados Unidos y Nicaragua, pero Nassín y una alumna decidieron someterse al debido proceso, pagando un precio muy alto, principalmente el entrenador, tras pasar 53 días en cuatro centros de contención. Su alumna salió a los 25 días.

Ha sido el combate más largo que ha sorteado en los alrededor de 30 años que ha dedicado al taekwondo, tras darse cuenta que era positivo asintomático a COVID-19 cuando fue trasladado al hospital Saldaña, el segundo de los cuatro de contención en los que le tocó permanecer recluido.

“El más difícil fue el primero, INJUVE de la Zacamil, porque éramos 67 personas y solo habían tres duchas y cuatro baños, hacía un calor insoportable, considero que no reunía las condiciones, la comida era mala, aunque es feo para mí decirlo porque hay mucha gente que no tiene para comer, pero un día, de hecho, las salchichas nos salieron crudas”, narra el profesor.

“Que era positivo no me lo dijeron, pero cuando me movieron sin ninguna explicación el 12 de abril al hospital Saldaña, junto a seis personas más, ahí me enteré que mi caso era positivo asintomático”, continúa.

A Nassín le hicieron la primera prueba el 5 abril y aunque él preguntaba por el resultado en centro de INJUVE nunca se lo dieron, hasta que logró ver su expediente.

También sin mayor explicación, después de su paso por el hospital Saldaña donde permaneció siete días, el entrenador fue trasladado al hospital temporal de Tecoluca. Todos pensaban que los llevarían a un hotel.

“Lo que realmente me molestó fue que supuestamente íbamos para un hotel, pero empezamos a ver que íbamos camino al aeropuerto, pusimos el GPS y ahí nos dimos cuenta que realmente íbamos para Tecoluca”, manifestó.

Con todo lo que estaba pasando, Nassín pide ayuda a la Federación Salvadoreña de Taekwondo, entidad que hace llegar una carta al presidente del INDES, Yamil Bukele, para que estuviera al tanto del caso del entrenador, el primero en dar una medalla panamericana a El Salvador en esta disciplina deportiva en Cuba 1996, cuando se colgó un bronce.

El profesor agradece a ambas entidades por el apoyo recibido, pues a raíz de ello, fue trasladado a un cuarto centro en la Segunda Brigada Aérea de la Fuerza Armada, a la par del aeropuerto de Comalapa, donde por fin logra que le realicen una segunda prueba por COVID-19 después de 24 días, el pasado 29 de abril.

“Demasiado tiempo he estado en cuatro albergues: Injuve, hospital Saldaña, Tecoluca y en la Segunda Brigada Aérea de la Fuerza Armada”, dijo la semana pasada a Diario 1, el día de la última prueba.

El también campeón centroamericano en dos ocasiones en 1994 y 1997 esperaba con ansias ese resultado, noticia que le fue comunicada esta mañana junto al alta para regresar a casa.

“Este día me dieron la salida del centro de cuarentena, el doctor me lo comunicó en el momento en el que tomamos el desayuno y me dijo que ya estaba lista mi alta y a las 11:00 de la mañana llegó el trasporte por mí y ya en mi casa”, notificó emocionado a este medio.

“Ha sido una experiencia de muchos sentimientos encontrados, alegrías, tristezas, y cosas no muy gratas que uno no quisiera recordar, pero al final lo más importante es llegar a casa y estar con la familia, venir sin el CIVID-19, se me realizaron dos pruebas una el 5 de abril y la otra el 29, y después de 53 días en cuatro centros, uno se lleva una gran experiencia, hubo tiempo para reflexionar sobre muchas cosas”, añadió.

Nassín espera que lo que le sucedió a él ayude para que el personal de salud y el Gobierno tomen mejores decisiones en lo que viene.

“Ojalá la experiencia que yo viví sirva para otras personas, para que las autoridades mejoren cada día más el proceso de cuarentena de todos nuestros hermanos salvadoreños que están en el exterior y que van a tener que regresar”, indicó.

Nunca había esperado con tantas ansias los resultados de un combate, como en esta pelea contra el coronavirus que le tocó liar en 2020. Pero, como todo un campeón, y la tenacidad que adquirió en su disciplina, Nassín logra vencer una vez más a su oponente, sumándose así a los 219 casos recuperados que registra el Gobierno salvadoreño hasta este miércoles 6 de marzo.