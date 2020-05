El Valladolid recordó el paso del “Mágico” por el club con nostálgica publicación

La estela que dejó el “Mágico” González en España no solo fue en el estadio Ramón de Carranza, sino también en el José Zorrilla cuando fue cedido por el Cádiz CF al Real Valladolid FC en la temporada 1984-1985, pese a jugar solo nueve partidos con el equipo Pucela que en ese entonces era dirigido por el entrenador argentino Vicente Cantatore.

En las acostumbradas publicaciones de Throw back Thursday, en las que los jueves los usuarios de diferentes redes sociales comparten una fotografía nostálgica del pasado, el Valladolid sorprendió ayer con una del exfutbolista salvadoreño ataviado con los colores albivioletas, la cual desató puros comentarios halagadores por parte de los hinchas pucelanos, que bien le recuerdan pese a que Jorge no tuvo tanto brillo en su club como el que mostró en sus dos fases con Cádiz.

En los seis meses que estuvo en Valladolid, “Mágico” solo disputó nueve partidos y anotó dos goles, inclusive, él mismo reconoce que fue uno de sus peores años en el fútbol.

“Fue un año que no lo puedo olvidar porque fue malo, fue muy malo particularmente para mí porque fue cuando yo comencé a dejar de tener fuerza de voluntad, donde empecé a hacer las cosas que no debía para seguir jugando al fútbol”, confesó en la televisión española.

“¿Qué cosas no debía? ¿Qué hacía usted? ¿Bebía?”, le preguntó el presentador. “No, no, no. Beber, no. Con mucha normalidad, sin pasarse y eso, pero no. Emperecé a llegar tarde a los entrenamientos, cosas que no debe hacer un jugador de fútbol porque la disciplina tú sabes que es muy importante cuando existe un grupo en competición”, respondió “Mágico”.

En otro documental transmitido por la cadena ESPN, diferentes compañeros, amigos y entrenadores de Jorge coinciden en que uno de los factores que le afectó fue el clima bajo cero de Valladolid.

Frases como “dicen que tenemos tres meses de infierno y nueve de invierno” o “cuando uno viene aquí sabe que va a tener los 3, 4, 5 grados bajo cero” o bien la vez que recuerdan que se puso “morado en un entrenamiento”, lo respaldan.

Pese a todo, los hinchas blanquivioletas lo recuerdan como un grande. “Calidad 100 %. Lástima de cabeza. El partido que se marcó contra el Barcelona fue un escándalo, una pena el tropezón que tuvo al lanzar el penalti. Ese día estaba motivado”, recordó un hincha pucelano sobre el penal errado por Jorge.

“Solo le faltaba la chistera y claro, sacar conejos”, comentó otro aficionado. “Se ponía como los acebuches” o “el mero mero”, fueron otros de los halagos que recibió en el post del Valladolid FC “¡Pura magia!”, acompañado de la bandera de El Salvador y el sombrero de mago.