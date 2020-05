Eduardo Lara, ex DT de la Selecta: “Algún día voy a volver a El Salvador”

En una charla muy nostálgica, el profesor Eduardo Lara recordó su paso por El Salvador en el programa Team ESA Sports. Desde Quito, Ecuador, donde dirige a El Nacional, el entrenador colombiano se prestó a una plática muy futbolera solo interrumpida brevemente por alguna queja a modo de llanto de Marianita, su hija de dos años. “No la dejaron nacer en El Salvador. Justo nos tuvimos que volver cuando faltaba poco para nacer y ya no pudimos seguir. La verdad es que no esperábamos salir así, fue una sorpresa, un momento muy triste”, comentó.

Su último juego, recuerda, fue la victoria 1-0 sobre Nicaragua en los Centroamericanos de Managua 2017 con la que ganaron la medalla de bronce y el boleto a los Centroamericanos y el Caribe Barranquilla 2018. “Fue el último partido, en Managua. La medalla de bronce. Ya cuando íbamos a partir a Colombia nos llegó un correo que ya no íbamos a seguir. Y eso que no nos permitieron llevar varios jugadores”, indicó.

También habló del proceso de formación de los jóvenes y del manejo del camerino. “En esa etapa la mayoría de esos jugadores probablemente no llegue a ser jugador profesional, entonces hay que enseñarle a ser personas. Porque jugadores de élite no van a ser, pero personas tienen que ser toda la vida. Por eso insistimos en el tema de la formación. En cuanto a lo futbolístico, en esa etapa hay que dejarlos que jueguen. Lastimosamente muchos técnicos de estas categorías le cortan esa parte de diversión y les ponen obligaciones tácticas.

Otro momento de la plática pasó por su experiencia en los Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017, donde acompañó a la selección sub-17, pero fue alentar a otros salvadoreños en varias disciplinas. “Me recuerdo mucho de Uriel Canjura (bádminton), ese ‘chiquitín‘ que saltaba tan alto y defendía tan bien”

La plática también recorrió el fútbol internacional, especialmente con los nombres de jugadores que Lara formó y dirigió: desde James Rodríguez a Freddy Guarín, de Radamel Falcao a Juan Pablo Pino. Y hasta volvió a reconocer, ante la insistencia de Eduardo Palomo, que “El Salvador tiene el mejor café del mundo”.

Tampoco ahorró elogios para el futbolista salvadoreño. “Tiene una riqueza técnica envidiable, cuando tuve la opción de dirigir en Panamá, en una reunión con los directivos yo les dije que para mí la selección más rica técnicamente en toda Centroamérica era la salvadoreña“. Además, agregó: “La selección de El Salvador que entrené fue un grupo que en poco tiempo los aprendimos a querer, compartimos mucho con ellos, sabíamos cuál era la forma de tratarlos, saberlos llevar, entenderles muchas cosas“. Quizás por eso, cuando tuvo que irse reconoce que se le escaparon unas lágrimas. “Sí, fue así, es que a uno le duele porque se había ganado el cariño”, comentó.

A pesar de todo, se fue sin rencores. “No tengo quejas de nadie a pesar de que me tocó salir, ni con Jorge Rajo ni con Hugo Carrillo. Con nosotros se portaron bien. Queríamos darle mucho más, pero por la parte económica se hizo difícil para ellos. Esperamos poder regresar”. En ese sentido, admite que en los últimos dos años recibió varios llamados. “Una vez me llamó el presidente de Santa Tecla, otra vez del FAS. Hace poco me llamó Alejandro González, el vicepresidente del Águila, pero los números que me ofreció no daban… Siempre hay lazos con el país. Algún día voy a volver a El Salvador. De allí solo tenemos buenos recuerdos”, finalizó.