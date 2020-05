Delantero salvadoreño varado podrá retornar hoy al país

El delantero salvadoreño Tony Rugamas y su novia Lised Posada, quienes estaban varados en la frontera Las Chinamas en Ahuachapán tras retornar de Guatemala, al suspenderse el torneo Clausura 2020 de la Liga Nacional, lograron solventar esta mañana su situación y aseguran que por la tarde serán trasladados a un centro de contención para pasar el respectivo proceso de cuarentena al que son sometidas todas las personas que reingresan al país como medida de precaución.

El jugador, que ha militado en equipos como el FAS, Águila y Metapán, decidió regresar a El Salvador el pasado martes debido a que la situación económica ya no le permitía permanecer más tiempo en Guatemala, pues su club actual, el Xelajú, ha dejado los salarios pendientes al plantel; sin embargo, en la frontera las autoridades migratorias no permitieron el ingreso a su novia, de origen colombiano, por tener vencido su carné de residencia desde el pasado 20 de marzo, el cual no pudo renovar al estar en el vecino país, donde no encontró respuesta por parte de la Embajada de El Salvador en Guatemala.

Tony Rugamas hizo público su caso a través de las redes sociales y encontró una respuesta dos días después de pasar la primera noche en su auto y ayer en una colchoneta que les prestaron en la frontera.

Dia 2 y toco asi, hay que darle, no hay de otra, expuestos totalmente, de repente podriamos ser asintomaticos, no lo sabemos y crear un buen contagio sin culpa, pudiendo estar en un centro de cuarentena, haciendonos la prueba y teniendonos controlados, pero no, no les importa. pic.twitter.com/SZD3REoU20 — Tony Rugamas (@DRugamas) May 21, 2020

“Ya nos resolvieron la situación, ahorita en la mañana como a las 9:00. El transporte para El Salvador saldrá en la tarde, porque durante el día están esperando la gente que pueda reingresar al país y a las 5:00 ya cierran eso y a la gente que acumularon la trasladan hacia la cuarentena”, manifestó el jugador a Diario 1.

Según Rugamas, quien les ayudó fue el director general de Migración y Extranjería, Ricardo Cucalón. “Él se comunicó directamente con nosotros, y nos ofreció toda su ayuda para poder solucionar nuestra situación. Agradecemos mucho a las personas que nos han estado ayudando en todos los sentidos”, externó.