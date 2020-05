Alianza ya le consiguió equipo al “Puma” Peña

A.D. Chalatenango informó que llegó a un acuerdo con Alianza FC para la cesión del delantero José Ángel “Puma” Peña, quien vestirá de morado tras ser puesto en calidad de transferible por el equipo albo para el torneo Apertura 2020.

El atacante de 25 años suma así su quinto equipo en la Primera División, luego de su paso por C.D. FAS, Isidro Metapán, Municipal Limeño, Alianza y ahora el equipo norteño.

“Bienvenido a tu nueva casa Puma, esperamos contigo y nuestros refuerzos cumplir con las expectativas de nuestra noble y gran afición chalateca”, comunicó el equipo esta mañana a través de sus redes sociales.

“Puma” Peña, mundialista con la selección sub-20 en Turquía 2013, es el quinto refuerzo anunciado por los alacranes, tras el fichaje del delantero cubano Luís Paradela, procedente del Jocoro; el atacante hondureño Emerson Lalín, ex de Limeño; el defensa nacional Fidel Jiménez, también ex cuchero; el volante colombiano Peter Domínguez, procedente del Midland-Odessa FC de Estados Unidos; y el portero nacional Óscar Arroyo, ex albo.