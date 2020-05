Alemania no interrumpió formación a salvadoreños becados pese a la pandemia

Con una maleta cargada de ilusiones y la esperanza de aprender al máximo en su capacitación para luego regresar y poner en práctica lo aprendido, Henry Pérez Chafoya, técnico deportivo del INDES, partió hacia Alemania el último día de febrero.

Instalado en Leipzig le tocó vivir la pandemia del COVID-19, y aunque su formación no se interrumpió, tuvo que adaptarse a las circunstancias y los nuevos protocolos para resguardarse del virus.

Pérez Chafoya fue seleccionado junto a la entrenadora Debbie Gómez, exentrenadora de la Selecta mayor femenina, para participar en un curso de perfeccionamiento deportivo de fútbol, en la Universidad de Leipzip, Alemania.

El exjugador de la Universidad de El Salvador (UES), considera que los encargados del curso están muy comprometidos a sacarlo adelante, y eso ha servido para que la capacitación no se interrumpa a pesar de la pandemia.

¿Cuándo partiste a Alemania y cuándo está programado tu regreso?

Mi salida de El Salvador fue el 28 de febrero del 2020 y mi fecha de regreso es el 5 de agosto de 2020.

¿Cómo fue posible tu viaje y tu participación en el curso de perfeccionamiento deportivo en la Universidad de Leipzip?

Fui seleccionado entre un gran número de entrenadores de fútbol que aplicaron de todos los países de Latinoamérica. En total fuimos 17 personas las que entramos al curso, entre ellos entrenadores de Brasil, Argentina, Colombia y México, por mencionar algunos. En cuanto al viaje, gracias a Dios el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), me apoyó con el boleto aéreo de ida y regreso, ya que es lo único que no incluye la beca de estudio.

¿Fue difícil adaptarse?

Al principio fue difícil, sobre todo al clima muy frío, ya que nos encontrábamos en invierno, pero ahora ya está la primavera y la verdad es un clima muy agradable. También otro factor que me dificultó al inicio acá en Alemania fue la adaptación a las ocho horas de diferencia con El Salvador.

¿Han podido desarrollar con cierta normalidad las clases teóricas y prácticas?

Sí, se ha sobrellevado el curso y las clases no han parado debido a que las personas encargadas del curso están muy comprometidas a sacarlo adelante, que logremos adquirir los mejores conocimientos y que se desarrolle de la mejor manera posible.

¿Cómo han vivido pandemia por el COVID-19 en Leipzig?

Esta ciudad ha estado bajo las normas que ha indicado el Gobierno alemán, lo cual ha permitido vivir de una manera muy conveniente esta situación, ya que las personas pueden ir a los parques, hacer ejercicio y pasar el tiempo en familia. También hay restaurantes abiertos con el servicio de comida para llevar y algunas tiendas abiertas en las cuales es indispensable usar mascarilla. Las personas son muy ordenadas y mantienen una gran disciplina respetando las indicaciones como debe de ser, pienso que Alemania es uno de los países de primer mundo que ha sabido llevar muy bien las situaciones relacionadas a la pandemia de COVID-19.

¿Ha valido la pena el sacrificio?

La verdad sí ha valido la pena el sacrificio, ya que al terminar mi carrera universitaria en El Salvador siempre tuve el sueño de seguirme preparando en el extranjero y ahora gracias a Dios lo estoy cumpliendo en Alemania, que es uno de los países más desarrollados y con gente muy preparada en todos los ámbitos, y aunque, claro, que es muy difícil estar alejado de la familia, en esta situación espero primero Dios que todo salga bien.

¿El curso en el que participas es lo que esperabas o supera tus expectativas?

Sin duda ha superado mis expectativas, ya que recibimos muchos conocimientos en las clases por parte de gente muy preparada y con gran experiencia deportiva. Algunas materias que imparten son táctica y técnica en el fútbol, estructuración del fútbol alemán, metodología del entrenamiento y preparación física, entre otras.

¿Como parte de tu rutina diaria has estado pendiente de las noticias en El Salvador? ¿Qué te cuenta tu familia?

Sí, he estado muy pendiente de cómo se desarrolla la situación con relación a la pandemia del COVID-19. Mi familia me comenta acerca de de los casos nuevos que van apareciendo y también de cómo ellos tratan de cumplir al pie de la letra las normas de conducta para evitar ser contagiados.

¿Qué le puedes recomendar a los deportistas salvadoreños durante este período?

Que mantengan una dieta sana en el consumo de alimentos y hagan ejercicio en casa para mantener la forma física, así cuando se reanuden las actividades del deporte nacional no se les dificulte volver a estar en condiciones óptimas para las diferentes competencias.

¿Qué mensaje le envías a los salvadoreños?

Que es muy importante que cumplan las normas de conducta con relación a la pandemia ya que nuestro país es muy vulnerable, y lo mejor es evitar ser contagiado ya que eso valdrá la pena para que nuestro sistema de salud no colapse, y así este esfuerzo que se está realizando en estos momentos, permitirá que después que pase esta situación, primero Dios, tengamos la oportunidad de seguir disfrutando junto a nuestros seres queridos.