Salvadoreño revela que en Perú lo llaman “Cristiano Ronaldo” por su parecido

El periódico deportivo peruano, Depor, dedicó un artículo al mediapunta salvadoreño, Kevin Santamaría, que este año fichó por el Deportivo Llacuabamba de la Primera División de ese país, nota en la que revela que le llaman el “Cristiano Ronaldo salvadoreño”.

“En el club liberteño pocos lo conocen por su nombre. Es más, su ‘chapa’ de crack siempre atrae miradas: todos lo conocen como el ‘Cristiano Ronaldo salvadoreño’”, abre la nota que el mismo jugador compartió hoy en sus redes sociales.

“Cuando yo vine, en las redes sociales pusieron mucho eso. Entonces en el equipo me dicen Cristiano y es raro que me llamen por mi nombre. Quiérase o no, el apodo me hace sentir bien, pues me da confianza”, manifestó el exjugador de equipos como Santa Tecla FC y Municipal de Guatemala.

“Soy fan de ‘CR7’ por la constancia que tiene. Es mi jugador favorito, aunque a Lionel Messi también lo veo. No hay que mentir, en lo personal prefiero a Cristiano”, añadió.

El jugador cuscatleco explicó al periodista Sharles Hernández que ese apodo realmente nació en 2013 mientras jugaba la Copa Oro con la selección de El Salvador, cuando un comentarista deportivo lo bautizó así.