Medallista olímpico revela más detalles de la COVID-19: “Es algo muy destructivo por dentro”

El exjugador argentino de baloncesto Rubén Wolkowyski, que integró la “Generación Dorada” que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2004, relató el duro momento que vivió en Málaga tras contraer coronavirus: “Es algo muy fuerte, es algo muy destructivo por dentro”.

Wolkowyski, que vive en la ciudad española junto a su familia relató: “Es un virus tan silencioso que primero empezó un poco en mi señora, después pasó para mi hija y después para mi hijo”.

El ‘Colo’, de 46 años relató que estuvo ocho días con algunos síntomas pero que se resistía a acudir a los hospitales por temor al contagio. Pero al noveno día volvió a empeorar y a su cuadro general se sumó una neumonía.

Sobre su experiencia con la Covid-19, Wolkowyski contó en una entrevista concedida a Radio Mitre: “El malestar es muy diferente. Al segundo día perdés el olfato y el sabor de la comida, de todo”, detalló sobre los síntomas. “El dolor del cuerpo es tan fuerte que te deja de cama, la fiebre no te baja, la tos es tirando a seca”, relató el exdeportista de 46 años.

“La gente tiene que tomar conciencia de que este virus es muy destructivo y puede ser mortal, y lo está demostrando en todas partes del mundo. Y no es que ataca solamente a los mayores. Los ataca porque quizás las defensas no son tan fuertes o no es tan inmune al ataque de un virus así, pero ataca a chicos, acá en Europa hay chicos que fallecieron, jóvenes. No es la cantidad ni el porcentaje pero sí está”, concluyó.