FAS anuncia su primer refuerzo para el Apertura 2020

C.D. FAS tampoco se duerme pese a la zozobra e incertidumbre que ha generado la pandemia del coronavirus, al comenzar a reforzarse de cara al torneo Apertura 2020 con la contratación del lateral Andrés Flores Jaco, quien firmó ayer un contrato que lo vinculará con el club de su ciudad natal por los próximos tres torneos cortos.

“Contento. Nunca había tenido la oportunidad de vestir los colores del equipo de mi ciudad y motivado porque sé lo que significa FAS para la gente de Santa Ana”, manifestó.

El exjugador de Santa Tecla y Alianza tenía otros proyectos para los próximos meses al llevar paralelamente su carrera como médico veterinario, pero el entrenador Jorge “Zarco” Rodríguez le convenció de sumarse al proyecto con el que buscarán la tan ansiada copa 18, que los felinos llevan más de 10 años esperando.

“Recibí el llamado de él hace un par de semanas, y ya conozco la manera como trabaja, hemos estado en otros equipos juntos, entonces fue importante que él me convenciera porque igual, al tener otros temas personales, me dijo que me beneficia estar acá y más que todo fue por él, que me llamó, me dijo que quieren montar un buen proyecto y yo tengo la confianza plena en ellos que podemos hacer un buen equipo este torneo”, manifestó.

“Vengo convencido que podemos dar lo mejor de cada uno de nosotros para poder ganar ese campeonato que tanto desea la gente de Santa Ana”, añadió.

El equipo asociado además anunció la renovación de contrato del también lateral, Ibsen Castro.