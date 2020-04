Dybala revela que no tomó medicamentos, sino vitaminas para tratar el coronavirus

El futbolista argentino, Paulo Dybala, que milita en el Juventus de la Serie A italiana, dio más detalles desde Milán, sobre los síntomas y también de cómo se recupera tras haber dado positivo por coronavirus.

Transcurridos 10 días después de anunciar públicamente su contagio, el jugador explicó que los médicos le recomendaron tanto a él como a su novia, Oriana Sabatini, no tomar remedios, a pesar de los dolores de cabeza, sino vitaminas, las cuales eran proporcionadas por el club turinés.

“Era un poco convivir con eso, de hacerle preguntas al doctor, a veces sentíamos un poco de dolor de cabeza, pero tratábamos de no tomar nada, porque ellos nos aconsejaban no tomar ningún medicamento, el club nos mandó vitaminas, y con el paso de los días nos fuimos sintiendo mejor y los síntomas se fueron yendo”, manifestó en una charla con Juan Pablo Varsky para el sitio AFA Play, de la Asociación del Fútbol Argentino.

Su pareja, quien es cantante, actriz y modelo argentina, también dijo lo mismo días atrás. “Nos dijeron que descansemos y nos recetaron algunas vitaminas”, aseguró. Eso sí, cada caso será tratado de distinta manera en el mismo país y en el resto del mundo.

El periodista también le preguntó a Dybala sobre si pasó por su cabeza que ya se había contagiado al sentir los primeros síntomas como tos y fiebre, además de estar consciente que Italia es uno de los países con mayor número de casos positivos en el mundo.

“Sí, es un poco psicológico, porque sentís algo y empezás a tener un poco de miedo, y decís es esto. Al principio yo trataba de no pensar que era eso, por ahí lo notaba pero no quería que fuese, luego salió lo de un compañero, luego otro, y luego fui yo”, indicó.

En cuanto a la sintomatología, la “Joya” ahondó en lo que había confesado días atrás, sobre que le faltaba aire y no podía nada.

“Yo tuve unos síntomas un poco más fuertes porque me cansaba muy rápido, quería entrenar y me faltaba el aire a los 5 minutos, entonces notábamos que algo no estaba funcionando bien, después nos dijeron a través de los tests que éramos positivos, ahí empezaron a llegar otros síntomas, como tener tos, cansancio, y yo por las noches tenía mucho frío… era un poco convivir con eso, y no desesperarnos”, contó el cordobés.