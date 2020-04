Autoridades plantean que LaLiga española podría volver el 29 de mayo

El presidente de LaLiga española, Javier Tebas, se mostró seguro de que las competiciones se van a terminar con el esfuerzo de la UEFA para mover las suyas y aseguró que los clubes españoles no van a pedir ninguna subvención al Gobierno porque se trabaja para encarrilar su futuro económico.

En un encuentro con medios internacionales el presidente repasó la situación actual del fútbol en España y comentó que en unos días la mayoría de los clubes españoles habrán llegado a acuerdos vía ERTEs o individuales y además apuntó que las fechas del 29 de mayo o del 6 de junio se ha planteado como posibles para el reinicio de la competición que tiene en estos momentos al Barcelona a la cabeza.

ERTEs

“Hemos intentado un acuerdo global con el sindicato, pero ayer mismo terminamos las negociaciones porque es imposible”, manifestó.

Los clubes han iniciado una doble vía: una legal que permite la ley española (ERTE), hay unos 8 clubes que ya se han sometido a esta ley y han reducido el 70 % del salario/día, y otra serie de clubes está llegando a acuerdos individuales con sus capitanes aceptados por toda la plantilla.

Hay varios escenarios pero la media general es del 20 % si no se juega, un 10 % si se juega a puerta cerrada y un 5 % si se juega con público.

En los próximos días, la totalidad de los clubes del fútbol español habrán llegado a acuerdos vía ERTE o individuales.

“Los que se acogen al ERTE no reciben nada del Gobierno y nuestra intención es no pedir ningún tipo de ayuda. Los mecanismos legales y los individuales que están haciendo con los clubes deben ser suficientes ara que el fútbol español encarrile correctamente su futuro económico. No pedimos ni pediremos ningún tipo de subvención económica del Gobierno”.

CALENDARIO

“En el ámbito deportivo ni en España ni en Europa se ha planteado esa cuestión porque quedan semanas para saber qué va a ocurrir. Es un debate estéril que solo genera conflicto de intereses como está ocurriendo en algún otro país, por tanto este debate hay que iniciarlo en el momento en que sea seguro que no vamos a jugar”, planteó.

Tebas indicó que se ha trabajado con la UEFA en dos tipos de calendarios: uno que las competiciones de liga y europeas vayan en paralelo, con fines de semana ligas y entre semana las europeas que es la que empieza el 6 de junio, y otro que va por bloques, primero terminan las competiciones nacionales, bien en junio o bien en julio, y luego las europeas, en julio o agosto.

“Son escenarios que se irán viendo conforme vaya pasando la epidemia en las próximas semanas, pero que a mí personalmente me dan las seguridad de que ambas competiciones se van a terminar”, apuntó.

Eso sí, aclaró que España no habrá aficionados en el estadio hasta que no lo digan las autoridades sanitarias. Las dos fechas tentativas de inicio son el 29 de mayo o del 6 de junio.