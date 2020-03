[VÍDEO] El festejo de un campeón en silencio, sin medallas ni trofeo

En medio de la alarma sanitaria que vive el país, un campeón festeja de forma insólita, con cada jugador confinado en su casa, con el silencio como ruido, con mascarillas como medallas, alcohol gel en vez de líquido y sin contacto entre los artífices del triunfo, que después de jugar la gran final suelen fundirse entre abrazos y euforia cuando alzan la copa para posteriormente dar la vuelta olímpica al estadio Cuscatlán.

Esta vez el “Coloso de Monserrat” permaneció dormido, extrañando los gritos de una hinchada enardecida, al estar cerrado por decreto del Gobierno, que prohíbe las reuniones de más de 50 personas, medida que terminó paralizando el fútbol nacional.

En medio de la nada, y a la expectativa de los resultados que anunciaría el Gobierno anoche, al realizar otras 91 pruebas a salvadoreños con sospecha de coronavirus o por riesgo de contacto, la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) brindó una conferencia improvisada para anunciar que el Clausura 2020 no se reanudará y que, por tanto, reconoce a 11 Deportivo con el campeón del torneo, tras concluir la primera vuelta en primer lugar, con 20 puntos, cuando se suspendió el campeonato.

Desde sus casas, algunos jugadores del Tanque se volcaron a las redes sociales para trasladar su alegría en medio de una crisis, en la que el mejor trofeo ha sido atender las recomendaciones y encontrarse saludables para, por lo menos, poder festejar individualmente cada uno desde sus casas en Ahuachapán, tanto jugadores, cuerpo técnico y directivos, como aficionados.

“¡El fútbol es impredecible por eso lo amamos! Capaz no tenemos trofeo ni medalla del primer lugar, pero humildemente somos campeones”, publicó el portero Yimmy Cuellar en sus redes, acompañado de un vídeo en el que celebra en solitario desde una hamaca en su casa y con una raqueta eléctrica mata mosquitos en mano, en vez de cerveza y los efusivos abrazos que suelen venir después del pitazo del árbitro en una final.

Eso sí, pese a las condiciones en que su equipo recibió la noticia, en medio de la alarma nacional que se volvió aún más bulliciosa después de oficializarse el primer caso de coronavirus en el país, el guardameta no quiso aguantarse las ganas de gritar: “¡Somos campeones! Olé, olé, olé”.

“Sé que no es momento de celebrar, pero no lo puedo evitar. Dios es bueno y él nos dio esto que para muchos no es bueno, pero para mí es una alegría grande en medio de todo esto”, había reaccionado el jugador al darse cuenta del acuerdo emitido por la Fesfut en la conferencia repentina brindada la noche del jueves por el presidente, Hugo Carillo.

Y aunque algunos no han estado del todo de acuerdo con la decisión federativa, han sido más las felicitaciones que el 11 Deportivo ha recibido al hacer mérito en una gran primera vuelta, con seis partidos ganados, dos empatados y tres perdidos, lo cual, a la postre, le permitió salvar la categoría, tras sumar 34 puntos en la tabla acumulada, sacándole dos de diferencia al Jocoro (32), equipo que deberá pelear por la permanencia en un partido que disputará a cancha neutra contra el Platense, el campeón del Clausura 2020 de la Segunda División, cuando se levante la emergencia nacional.

Y esto lo consiguió el Tanque con un equipo que tiene una base de chavales entre los 21 y los 24 años, como Tony Roque (24), Enrique Contreras (23), Fernando Castillo (22), Brayan Paz (22), Ronaldo Almendares (22) José Rómulo Villalobos (22) y Elvin Alvarado (21).

Una generación que ha marcado un camino dentro y fuera de la cancha, al estar también muy atenta a las recomendaciones de la autoridades, promoviendo la etiqueta de #QuedateEnCasa, consientes que solo así podrán dar la mejor vuelta olímpica de su vida, de la mano de solo de la afición ahuachapaneca, sino de todo el país.

Vídeo de Twitter de Yimmy Cuéllar, portero de 11 Deportivo.