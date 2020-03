Santa Tecla FC recolecta víveres para ayudar a personas en cuarentena

Santa Tecla FC continúa moviéndose para ayudar a las personas que se encuentran en los diferentes albergues adecuados en el país tras la emergencia por coronavirus, esta vez con la habilitación de un centro de acopio en el que recibe víveres e insumos para canasta básica, los cuales posteriormente serán distribuidos en los centros de contingencia.

Las personas interesadas en colaborar pueden acercarse a las oficinas del club ubicadas en Residencial Utila, 12 calle oriente No. 8-4, Santa Tecla, de lunes a viernes en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 9:00 a 11:00 a.m.

El equipo tecleño está recibiendo víveres como agua embotellada, toallas sanitarias y toallas húmedas, repelente para mosquitos, alcohol en gel, pasta y cepillo de dental, champú, desodorante, jabón, bosas para basura y pañales, además de alimentos no perecederos como jugos, cereales, sopas, leche y galletas, o también pueden aportar insumos para canasta básica, como arroz, frijoles, sal, azúcar, cereales, aceite vegetal, pastas, harina, pan de caja, entre otros.

El pasado 14 de marzo el club hizo una donación de agua en apoyo y solidaridad con todos los compatriotas que se encuentran en cuarentena. “Los salvadoreños unidos somos más fuertes”, publicó en esa ocasión.