La Primera División suspende el torneo Clausura 2020 por 30 días

Tras la alerta roja decretada por el Gobierno de El Salvador debido a la pandemia del coronavirus, la Primera División de Fútbol y la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) se reunieron de emergencia esta tarde para adoptar nuevas medidas debido a que ayer habían decidido no suspender los torneos, pero jugando con boletería limitada a 400 aficionados.

La nueva medida tomada ante el estado de emergencia es suspender el torneo Clausura 2020 de la Primera División por 30 días, reanudándolo hasta el 18 de abril de levantarse la alerta roja, por lo que el campeonato se alargaría hasta el 27 de junio del presente año.

“Nos reunimos en una junta extraordinaria con los presidentes de las tres divisiones de fútbol y hemos llegado a la conclusión de que se suspende el fútbol por 30 días”, manifestó el presidente de Fesfut, Hugo Carrillo, en la conferencia de prensa.

Esto implica que los clubes solo reconocerán el 50 % de los salarios establecidos en los contratos de los jugadores y cuerpo técnico, debido a que no percibirán ingresos durante este paro.

“Queremos reiterar nuestro compromiso como institución para acatar todas las recomendaciones del Gobierno”, indicó Carrillo. “Lo que se va a hacer es alargar el torneo porque estamos viviendo una situación de emergencia”, añadió.

También se suspenderá por un mes la actividad en la categoría de reserva y se aplaza por el mismo período el inicio de la Liga Femenina y del torneo Sub-17 masculino, que también son manejadas por la Primera División.

Con relación a la selección mayor nacional, que pretendía jugar dos partidos amistosos contra Belice en dicho país a finales de este mes, ya no se jugarán. “Canadá ya no va a jugar contra Trinidad y Tobago y eso ya nos da tranquilidad para mantener los puntos de diferencia, por lo que ya no jugaremos contra Belice”, indicó el presidente de la Fesfut.

El INDES también suspendió toda actividad deportiva a nivel nacional.