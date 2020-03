La Primera División descartó hoy dar por concluido el torneo Clausura 2020

En reunión de los presidentes de los equipos de la Primera División de Fútbol y el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), Hugo Carillo, se decidió esta tarde mantener la misma medida anunciada la semana pasada por el directorio, posponer el torneo hasta el próximo 18 de abril debido el estado de emergencia que vive el país, por lo que se descarta que el torneo Clausura 2020 se dé concluido, al menos por ahora.

Extraoficialmente, se manejaba la posibilidad que, de no levantarse la emergencia, la Primera División daría como campeón al Once Deportivo, equipo que terminó líder la primera vuelta del Clausura 2020, y como descendido al Jocoro, al ser el que ocupa la última posición en la tabla acumulada, pero eso fue descartado tras la asamblea de presidentes sostenida hoy.

El presidente de la Primera División, Samuel Gálvez, afirmó que se han analizado varias posibilidades ante la emergencia, pero, de momento, se mantiene la pausa hasta el 18 de abril, aunque no se descarta dar por concluido el campeonato más adelante.

“Vamos a esperar a ver qué es lo que puede pasar más adelante. Este día el Gobierno va a dar otras medidas y no sabemos hasta donde vamos. Algunos medios hablaban ayer que uno de los objetivos era terminar el torneo, no les quiero mentir que no se ha evaluado esa posibilidad, pero consideramos que no es el momento todavía para tomar ese tipo de decisión, aunque cabe la posibilidad que pueda darse más adelante”, apuntó.