Jugador del Chelsea se salta la cuarentena para jugar una “pachanga”

Mason Mount, una de las jóvenes promesas del Chelsea, fue fotografiado saltándose la cuarentena y jugando un partido de fútbol en el centro de Londres, pese a que su compañero Callum Hudson-Odoi dio positivo en coronavirus.

Al inglés, que participó en la pachanga junto a Declan Rice, del West Ham United, le ha recordado el Chelsea sus responsabilidades, según ha publicado la prensa inglesa.

Mirror | Mason Mount had been told to self-isolate by his club following Callum Hudson-Odoi's positive test, but instead joined close pal Declan Rice for a kickabout on Sunday. #CFC pic.twitter.com/aohXSGGAqz

— The Blues (@TheBlues___) March 15, 2020