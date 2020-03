Jugador del América golpea a su esposa embarazada y la manda al hospital

El centrocampista ecuatoriano del Club América de México, Renato Ibarra, fue detenido anoche por presuntamente golpear a su esposa, Lucely Estefanía Chalá García, de 24 años, quien tiene 10 semanas de embarazo, agresión que la mandó al hospital.

Pero la agredida no fue solo ella, sino también su hermana Ana Karen Chalá García, de 31 años, cuñada del jugador, quien sufrió múltiples golpes, como consecuencia de una discusión en el domicilio de la pareja ubicado en la colonia Parques del Pedregal, alcaldía Tlalpan, México, acto en el que también se vieron involucrados otros dos familiares del futbolista, según información propiciada por la Fiscalía.

“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga las lesiones que sufrieron dos mujeres extranjeras, una de ellas embarazada, como consecuencia de una discusión, por lo que se inició una carpeta de investigación por violencia familiar, en su modalidad de violencia física”, publicó la entidad.

“En el lugar, dos mujeres, una de ellas embarazada, refirieron que fueron agredidas física y verbalmente, por lo que permitieron el acceso de los uniformados”, continuó. “Una vez que se solicitaron los servicios de emergencia, paramédicos trasladaron a un hospital a una joven de 24 años, para su atención, valoración médica y descartar cualquier complicación en su salud; mientras que una segunda afectada de 31 años de edad, fue diagnosticada como policontundida, y fue atendida en el lugar sin ameritar traslado”, amplió.

El jugador niega haberla golpeado

“Quiero aclarar algunos rumores respecto a que fui detenido por haber golpeado a mi pareja. Esa información es absolutamente falsa. Me encuentro apoyando a las autoridades debido a un mal entendido en el que lamentablemente está involucrada mi familia”, se pronunció el futbolista de 29 años en Twitter.

También el entrenador del América, Miguel Herrera, se limitó a comentar que desconocía si el sudamericano estaba detenido.

“No tengo idea, estamos concentrados (para el partido de hoy ante Pumas), esperamos que no sea cierto, que sea sólo un rumor”, comentó Herrera.

Esto pese a que la prensa mexicana reportó que la esposa del ecuatoriano y la hermana de ésta llamaron a una patrulla para denunciar violencia física por parte de Ibarra y familiares del futbolista.

El América se pronunció

El equipo del jugador, el Club América, lanzó hoy un comunicado en el que explicó que mientras las investigaciones de las autoridades estén en curso por una “presunta disputa familiar” se mantendrán en silencio, pero ha asegurado que no lo defenderá de ser encontrado culpable.

“El Club América reprueba cualquier conducta violenta, física o verbal, y reitera su compromiso total para erradicar cualquier tipo de violencia de género”, reza la postura del equipo capitalino.

El padre de las víctimas asegura tener vídeos

En una entrevista realizada por Jonatan Peña de Diario Récord al padre de las víctimas, Cléber Chalá, aseguró que, en efecto, el jugador agredió a Lucely Chalá en una habitación y asegura tener evidencia.

“No sabía y mi esposa me cuenta llegando yo a mi casa en Ecuador y cuando ya habían terminado de pegar a mis hijas. Enseguida le hago una videollamada a mi hija Lucely y dice que les pegaron. Renato estaba en la puerta y seguía peleando con mi hija, eso no me lo contó nadie, lo vi yo. Ahí le dije que se metiera con un hombre, que agradeciera que no estaba yo allá”, manifestó Chalá al medio.

“No va a poder negar nada, yo tengo vídeos de todo… Para empezar cómo puede pegarle a una mujer embarazada”, cuestionó el padre.