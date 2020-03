Hazaña del Once Deportivo tiene eco en España

La gran campaña realizada por el Once Deportivo este año, al finalizar el torneo anterior amenazado con el descenso tras ubicarse último en la tabla acumulada, para ahora liderar la clasificación en 10 jornadas disputadas del Clausura 2020, le valió al equipo fronterizo para aparecer en un medio de reconocido prestigio internacional, como el diario As de España.

Esto sumado a que el principal artífice tiene acento español. El técnico andaluz Juan Cortés apostó por una docena de fichajes para este torneo, y muchos de ellos chavales desde los 21 a los 24 años, como Tony Roque (24), Enrique Contreras (23), Fernando Castillo (22), Brayan Paz (22), Ronaldo Almendares (22) José Rómulo Villalobos (22) y Elvin Alvarado (21).

“Llegamos a un equipo con 20 jugadores que habían hecho 14 puntos. No eran malos, pero teníamos que cambiar el vestuario. En dos o tres semanas formamos un plantel joven y con calidad”, manifestó Cortés a diario As.

“Nadie imaginaba que tras 10 jornadas pudiéramos ir primeros, pero hemos pasado de ser sorpresa a realidad. Ser sorpresa te dura dos o tres partidos, ¿pero 10? Ya hemos jugado contra todos los grandes y seguimos líderes. Vamos a hacer un gran torneo”, se comprometió.

Cuando arrancó el Clausura 2020, torneo en el que un equipo descenderá a la Segunda División, Once Deportivo tenía cinco puntos de desventaja sobre el Jocoro en la tabla acumulada y, pasadas 10 jornadas, ha logrado sobrepasarle, colocándose a dos puntos de diferencia de los fogoneros que ahora ocupan el sótano. “Ahora sentimos la presión, pero también hay mucha ilusión”, confiesa el técnico español.

Lo hecho por Once Deportivo ha llevado a despertar el interés en los afición ahuachapaneca, que ha pasado de los fantasmas del descenso a ilusionarse con pelear, ¿por qué no?, por una copa que le devuelva la alegría al municipio.

“La gente del pueblo dice que no veía el estadio así desde 1996, cuando llegaron a semifinales (con el nombre de Once Municipal). Hemos despertado su interés por el fútbol, es algo que se nota cuando das un paseo. No te dejan. Te paran y te invitan a barbacoas, pero no puedo atender ya tantas solicitudes”, bromeó.

Once Deportivo cierra la primera vuelta en casa este domingo recibiendo al Chalatenango, partido en el que espera sumar su sexta victoria para acabar líder a la mitad del torneo, o como dirían en España siendo “campeón de invierno”.