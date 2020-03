FIFA liberará mañana partidos históricos de Mundiales para aliviar la cuarentena

Dado que muchas personas están afrontando un aislamiento como consecuencia de la pandemia del COVID-19, la FIFA ha lanzado una nueva iniciativa para ayudar a llevar el fútbol a los hogares, con habilitación de un archivo histórico de partidos de Mundiales en plataformas como YouTube, hasta que se restablezcan las actividades futbolísticas con regularidad por todo el mundo.

“A través de la campaña #WorldCupAtHome, más de 30 retransmisiones completas de partidos inolvidables de la Copa Mundial de la FIFA y la Copa Mundial Femenina de la FIFA se publicarán por primera vez en FIFA.com, el canal de YouTube de la FIFA e incluso la red social Weibo en China a partir del sábado 21 de marzo de 2020. Las reproducciones proporcionarán una experiencia absorbente con una amplia interacción en redes sociales, brindando a los aficionados de todo el planeta la oportunidad de seleccionar sus partidos favoritos para que sean retransmitidos hasta nuevo aviso”, publicó la Federación.

También pretende que con las votaciones para elegir el mejor momento del partido, a través de varias redes sociales de la FIFA, se ahonde en esa simulación de revivir el encuentro. Toda la información sobre el inventario se ofrecerá a diario en la cuenta de Twitter de la FIFA.

Las primeras votaciones incluyen la opción para los aficionados de votar por tres partidos de la fase final de la Copa Mundial de la FIFA 2014: el partido de la primera fase entre España y Países Bajos, el choque de cuartos de final entre los anfitriones de Brasil y Colombia, o la final que enfrentó a Alemania contra Argentina. Posteriormente, los aficionados tendrán la oportunidad de elegir un partido de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019, ya sea el choque de cuartos entre la anfitriona Francia y Estados Unidos o la semifinal entre Inglaterra y Estados Unidos.

🚨 🗳️ #WorldCupAtHome VOTE 🗳️🚨

Which game from the 2014 #WorldCup do you want to see IN FULL on Saturday?

🇪🇸@SeFutbol 🆚 @OnsOranje🇳🇱

🇧🇷@CBF_Futebol 🆚 @FCFSeleccionCol🇨🇴

🇩🇪@DFB_Team_EN 🆚 @Argentina🇦🇷

👇🗳️ VOTE NOW 🗳️👇

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 19, 2020