Equipos salvadoreños modifican cánticos para hacer conciencia sobre pandemia

El fútbol está paralizado en El Salvador a raíz de la emergencia nacional decretada por el Gobierno, y algo que los aficionados echan de menos es la fiesta en la grada al ritmo de los bombos con la que alientan a sus equipos cada fin de semana, por lo cual, al verse obligados a permanecer recluidos en casa, los clubes de la Primera División tuvieron la idea de entonar los cánticos en las redes sociales, pero con letras modificadas para generar conciencia sobre el COVID-19, tras confirmarse el primer caso en el país.

La campaña la arrancó Metapán, uno de los equipos que está siendo más afectado al encontrarse aislado en la ciudad con un cordón sanitario, tras ser el departamento que registró el primer caso. Los caleros le hicieron arreglos al cántico “La gitana hermosa” y luego pasaron la bola al Alianza FC.

“Una doctora hermosa tiró el diagnóstico, me dijo que mi país va a salir campeón…”, inició el hilo que continuó el campeón con: “Ya corrimos al H1N1 y no pasó nada, ahora sabemos COVID19 que sos c…”.

Me lo dijo una doctora, me lo dijo con fervor: o te lavas bien las manos o te va a dar infección.

En seguida, FAS también sacó su nota creativa: “Me lo dijo una doctora, me lo dijo con fervor: o te lavas bien las manos o te va a dar infección”, para luego pasarle el balón al Independiente, que prosiguió: “Me lo dijo la doctora, yo no le quise creer, hoy estoy desde mi casa en cuarentena pero bien… ¡Olé, olé, olé!”.

Y Santa Tecla le replicó: “Olé, olé, olé, olé, yo cada día me cuido más, yo me quedo en casa, con sentimiento, no puedo parar, olé, olé, esto no es de uno, esto no es de dos, al coronavirus lo paramos todos, pero depende de vos”, cuya segunda estrofa fue repetida por Águila en el clásico “Es un sentimiento, no puedo parar”.

El hilo lo continuó el líder Once Deportivo, volviendo a la canción de la gitana: “Me lo dijo una enfermera me lo dijo con devoción, paciente no te asustes que esta es solo una prueba para acercarnos más a Dios”, y el balón rodó hacia El Vencedor, que cerró con: “¿El Salvadoreño se rinde? ¡Nunca se rinde! ¿El Salvadoreño se cansa? ¡Nunca se cansa! ¿Y qué le ponemos? ¡Huevos, carajo!”.

Así, aunque el fútbol ha parado, los clubes no han cesado con su actividad promoviendo campañas para que los aficionados se aíslen en sus hogares. En esta labor, todo suma.