Afición del Alianza se sumó a la conmemoración del Día de la Mujer

Desde los graderíos, en vísperas del 8 de Marzo, las dos barras organizadas de Alianza FC, Ultra Blanca y Barra Brava, también se sumaron a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer con mensajes de apoyo que se observaron en mantas desplegadas en el sector popular, así como otras acciones internas.

“8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no más violencia, feminicidio y acoso contra la mujer”, fue el mensaje que leyó en la manta extendida por aficionados de la Ultra Blanca, durante el partido que el equipo capitalino perdió 1-2 contra Jocoro el sábado pasado al cierre de la primera vuelta del Clausura 2020.

La Barra Brava, por su parte, solicitó a sus diferentes bloques que convocaran a mujeres para este partido para que se observara más presencia femenina en los graderíos. “Les dijimos a los bloques que llevaran a sus mamás, sus hermanas, sus esposas, su hijas, para que disfrutaran el partido”, explicó el líder de la Barra Brava, Gio Rodríguez.

El club también dedicó un mensaje al equipo femenino, aceptando que aún queda mucho por mejorar para el desarrollo del balompié de mujeres y dejando claro que el 8 de marzo no se celebra, sino que conmemora una lucha.

“Hoy no se celebra nada. No te vamos a felicitar. Hoy conmemoramos tu lucha, que también es la nuestra y que aún no termina. Por más equidad, justicia y libertad. Porque Sin Hermione, Harry Potter habría muerto en el primer libro. Día Internacional de la Mujer”, publicó con una imagen de Alianza Women mostrando su cuarta copa de campeonas a la afición en el estadio Cuscatlán.