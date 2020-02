VÍDEO | Jugador de Tigres llamó “muerto de hambre” a Oswaldo Blanco

Oswaldo Blanco fue uno de los jugadores más aplaudidos por la afición al salir de los camerinos al definir con frialdad el tanto que le dio un triunfo histórico de 2-1 a Alianza sobre Tigres en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf, pero antes tuvo que tragarse varios insultos dentro del terreno de juego.

Fue el defensor central Carlos Salcedo, quien se dedicó a descolocarlo en el partido, preguntándole cuánto ganaba en el fútbol salvadoreño, además de referirse a él como “pobre muerto de hambre”, pero el colombiano no cayó en su juego.

La tensión llegó incluso a las agresiones sobre el final del primer tiempo, acción en la que el árbitro solo le mostró tarjeta amarilla al “Titán” mexicano, ante el descontento de la afición que se hizo presente en el Cuscatlán y que exigía una roja.

Al final del partido, Diario 1 abordó en la zona mixta al delantero para que ampliara sobre lo sucedido.

—Te vimos en constante roce con Salcedo, ¿qué te dijo?

—Cosas extrafutbolísticas, yo no tengo que contestar, ellos se ve que tienen muy buenos sueldos, me preguntó por ahí, yo no le contesté, pero bueno Dios sabe y nos quedamos con el triunfo, entonces estoy muy tranquilo.

—¿Te hizo sentir incómodo?

—No, porque son cosas que pasan. Hay jugadores que utilizan eso, pero yo creo en un Dios, el dueño de la justicia, así que estoy tranquilo porque nos pudimos quedar con los tres puntos.

Eso fue lo que contó el delantero, que también fue recompensado con un gol vital, que tiene soñando a Alianza con un histórico pase a cuartos de final en la “Concachampions”; mientras que el mexicano, tasado en 7,50 millones de euros, ha sido el centro de duros comentarios, al cometer el penal que le costó el empate a Tigres y después fue señalado por su floja marca en la segunda anotación de Blanco.

