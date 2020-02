VIDEO | Hugo Sánchez: “La entrada más criminal que me hicieron fue de un salvadoreño”

Pese a la derrota de 2-1 que sufrió Tigres UANL el pasado miércoles en la ida de los octavos de la Liga de Campeones de Concacaf, los panelistas del programa televisivo Fútbol Picante de ESPN, entre ellos Hugo Sánchez, considerado como el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos, no tienen fe en que Alianza avance de ronda este próximo miércoles en “El Volcán”, como es conocido el Estadio Universitario.

Comentarios como que los equipos centroamericanos ahora “tienen un poco más de orden” o que los clubes mexicanos “subestiman a los rivales”, a la vez que los equipos de esta región se “juegan el partido de su vida” cuando enfrentan a los aztecas, fueron algunos de los comentarios hechos tras la derrota del Tigres frente al Alianza y el empate del Comunicaciones de Guatemala ante el América.

Precisamente sobre este partido entre cremas y millonetas, que han catalogado de “ríspido” y “mal intencionado” por parte de los chapines, principalmente tras la dura plancha que recibió Andrés Ibargüen, Hugo Sánchez sacó a relucir la peor anécdota que sufrió en su vida con un jugador salvadoreño durante las eliminatorias rumbo al Mundial de España 1982.

“A mí la entrada más criminal que me hicieron en mi vida como jugador fue en las eliminatorias en Honduras, de un salvadoreño que iniciado el partido, (cuando) hice el saque inicial, di el balón para atrás, y (recibí) un cabezazo del defensa que me iba a marcar, un cabezazo criminal en mi cara, que me rompió la nariz en cinco”, reveló el exfutbolista.

Por eso, se comprometió a pelear porque introduzcan el VAR en la Concachampions, para cuidar la integridad de los jugadores. “Yo soy directivo de la Federación Mexicana de Fútbol y voy a pedir por favor directivos mexicanos, para evitar lesiones a jugadores de equipos mexicanos y de Centroamérica, vamos a poner el VAR en este tipo de competición para cuidar eso”, manifestó.

En cuanto a las posibilidades que tienen tanto Alianza como Comunicaciones de avanzar a cuartos de final, ningún panelista dio nada por los equipos centroamericanos.

“Alianza se a meter al Volcán a tratar de mantener el resultado y el agobio no lo va a aguantar”, consideraron.

Vídeo Fútbol Picante de ESPN