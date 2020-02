Juvenil que jugó en el Leganés de España entrena con la selección sub-20

Después de cuatro años esperando la oportunidad de vestir la Azul y Blanco, al tener rodaje en las inferiores del equipos españoles como el Real Zaragoza, el Leganés y ahora en el EU Sant Andreu de Barcelona, el salvadoreño Gerson Reyes por fin fue convocado a un proceso de selección nacional, con la sub-20 que se prepara el Premundial de Concacaf que dará cuatro plazas para la Copa del Mundo Indonesia 2021.

Gerson se formó durante dos años en una de las canteras del Real Zaragoza de la Segunda División de España y luego, con 17 años, fichó por el Leganés de Primera División, donde jugó una temporada, y agosto del año pasado pasó al Sant Andreu de la Tercera División de Barcelona, donde ya vio minutos con el primer equipo.

El chico confía en que la experiencia adquirida pueda ayudar a la Azulita, que del 20 de junio al 5 de julio peleará por el boleto mundialista en San Pedro Sula, Honduras, junto a México, Canadá y Aruba en el Grupo F.

“En su momento me iban a convocar para la selección sub-23, pero lastimosamente no se pudo porque ya no entrenaron. Ahora, aprovechando que estaba acá y que hicieron convocatoria en la sub-20 me dieron la oportunidad y estoy feliz porque es algo que venía esperando desde hace mucho. Por el momento no he hablado con el profesor (Ernesto Góchez) para ver qué probabilidades hay de que me quede, pero espero que sí de dé”, manifestó el jugador que ahora tiene 19 años.

Pero solo será por poco tiempo, pues el próximo 10 de enero tiene que regresar a Barcelona para incorporarse al Sant Andreu, donde también están los salvadoreños Diego García y David Miranda, quien también ha sido convocado a la selección preolímpica. En este tiempo espera convencer al entrenador Neto Góchez.

“Mi retorno lo tengo el 10, yo me vine a pasar vacaciones y arreglar temas de papeleo. La temporada pasada estuve en el Leganés y hoy estoy en el Sant Andreu en Tercera División en Barcelona. Ahí tengo ficha como juvenil, pero he tenido convocatorias y jugado con el equipo mayor”, explicó el jugador que aún tiene contrato con el equipo hasta junio.