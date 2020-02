Alianza demostró que puede competir contra los grandes de México

Con diferencias abismales, millonarias y de infraestructura, Alianza FC ha demostrado que le puede competir a los gigantes de México, ganándose el respeto no solo de los aficionados rivales en El Salvador, sino de los mismos mexicanos para colocar su nombre en el plano internacional, ganándose el mote de equipo “competitivo”.

Por segundo año consecutivo, el cuadro albo ha estado a punto de alcanzar algo grande en la Liga de Campeones de Concacaf, desde que cambió su formato para eliminarse desde octavos de final, pero claros fallos arbitrales le han impedido traspasar el techo de cristal.

En la edición de 2019, Alianza estuvo a punto de llevar a los penales al millonario Monterrey, pero el referee canadiense David Gantar se sacó un penal que Nico Sánchez hizo efectivo al 86’, acabando con la ilusión del equipo blanco de avanzar a cuartos de final al caer con un global de 1-0, decisión arbitral que también fue criticada por la misma prensa mexicana al favorecer a Rayados.

En la de 2020, los elefantes aumentaron las expectativas y estuvieron más cerca de lograr la clasificación ante Tigres, quedándose exactamente a 18 segundos de conseguirla, pero el árbitro hondureño Said Martínez adicionó cuatro minutos cuando no se había perdido tiempo, lo cual disgustó tanto al técnico albo Wilson Gutiérrez como a los jugadores, pues la decisión permitió que el portero Nahuel le diera el pase al equipo mexicano al minuto 93:42.

“Los mismos muchachos me dicen que el central le dijo al cuarto que eran dos minutos los que tenía que adicionar, no cuatro; no sabemos de dónde sacó cuatro, nosotros no somos un equipo que nos gusta perder tiempo ni tirarnos al piso y nuestro arquero siempre jugó rápido”, cargó el entrenador colombiano tras el partido que su equipo terminó perdiendo 4-2 (global de 5-4).

“Yo estoy muy triste porque el árbitro dio cuatro minutos y el gol lo hicieron en cinco minutos, entonces ahí ya sabemos. Nosotros hicimos todo lo posible, pero hay cosas que se nos salen de las manos y no podemos contra eso”, reaccionó el delantero Oswaldo Blanco.

En el juego de ida disputado en el estadio Cuscatlán, también erró el árbitro jamaiquino Daneon Parchment, al validarle un gol a Tigres en claro fuera de juego, tanto que al final fue determinante para que el equipo felino avanzara a la siguiente fase.

“Pesa o les falta carácter a los jueces cuando llegan a pitarle a un grande de México, parece que ahí hay que mirar”, indicó Wilson Gutiérrez.

El mismo disgusto fue compartido por el director ejecutivo de Alianza, Lisandro Pohl. “Increíble, es imposible con los arbitrajes en estos torneos a favor de los equipos mexicanos, siempre lo mismo, todo te pitan en contra, faltas a favor tuya no las pitan; te van encerrando en tu área, pero contra eso es difícil competir por más qué uno quisiera”, reaccionó el dirigente.

La historia le ha quedado a deber al elefante salvadoreño, desde 2017 cuando Alianza también fue víctima del arbitraje del mexicano Luis Enrique Santander en la Liga Concacaf, quien debió suspender el encuentro luego que la afición de Olimpia lanzara bengalas al terreno de juego, alcanzando a los jugadores albos.

El equipo que en ese entonces era dirigido por Jorge Rodríguez, estuvo a un paso de clasificar a las semifinales del torneo, pero tras reanudarse en el encuentro, Carlo Costly sepultó el sueño blanco con un gol al 90+5′ para un definitivo 3-1 (3-2 en el global).

¿Mala suerte o millones en juego?

Tras estas eliminaciones épicas que los aficionados albos no pueden dejar pasar desapercibidas, al perder con goles agónicos, muchos culpan a la mala suerte y otros a que falta trabajar en el aspecto mental para aguantar el resultado hasta el silbatazo final, pero también afloran hipótesis que a la organización le conviene que clasifiquen las potencias mexicanas o estadounidenses.

Una frívola comparación, con los cerca de 18,000 aficionados que acudieron al Cuscatlán para el juego de ida ante Tigres a los casi 40,000 que asistieron ayer al “Volcán” para la vuelta en Nuevo León, arroja números que el aficionado no pasa desapercibidos.

Pero de lo que pueden estar orgullosos es que el desempeño de Alianza en competiciones de Concacaf siempre ha venido en ascenso, llegando a cuartos en 2017 en la Liga Concacaf y a semifinales en 2019, y al estar cada vez más cerca de rozar el pase a cuartos en la Liga de Campeones de Concacaf ante potencias mexicanas en 2019 y 2020.

Mantener el proyecto y ser pacientes pronto puede darle los frutos esperados al campeón nacional, que hasta ahora ha evidenciado que ese es el único camino para competir en el plano internacional.