Águila negará ingreso al “Barraza” a aficionados que quemaron pólvora

La junta directiva de C.D. Águila tomó la decisión de prohibir el ingreso al estadio Juan Francisco Barraza a los aficionados que ha identificado como los autores de la quema de pólvora en el clásico contra FAS disputado el domingo pasado, reincidencia por la que el equipo fue sancionado con jugar un partido a puerta cerrada, además de recibir una fuerte multa económica de $2,000.

“La reincidencia en la quema de pólvora nos ha traído el torneo pasado multas que sumaron $5,010 en total. Hoy en este torneo que recién inicia, que solo hemos jugado dos partidos de local, algunos aficionados que ya hemos identificado en vídeo, volvieron a quemar pólvora en el clásico nacional, logrando con esto dañar al equipo con una multa de $2,000 y que nuestro próximo partido de local sea a puertas cerradas”, comunicó el equipo a través de sus redes sociales.

“Estos aficionados no podrán volver a entrar al estadio Barraza, porque el riesgo es que nos clausuren el escenario para siempre. Por estos aficionados que quemaron pólvora podremos no volver a jugar en el Barraza”, advirtió.

Además, el equipo emplumado tomará otras medidas drásticas, acatando las medidas de seguridad sugeridas por la Policía Nacional Civil (PNC).

Entre estas medidas están no dejar entrar mantas, banderas ni instrumentos musicales, ya que es en estos elementos puede ir introducida la pólvora, y llevar detenidos a todos los aficionados que cometan nuevamente estas infracciones.

La PNC también le ha planteado cerrar la localidad de sol general, que es donde se han cometidos todas las faltas sancionadas, pero Águila ha optado por mantenerla abierta, aunque será vigilada por seguridad privada que procederá a entregar a la PNC a los infractores que identifique.

“Los líderes de las barras organizadas estaban informados de las excesivas multas y riesgos venideros si reincidíamos en la quema de pólvora, pero nos dijeron que ellos no podían responsabilizarse de todos los aficionados que entraban a dicho sector. Además, se solicitó en redes sociales la no quema de pólvora, sin embargo no se atendió al mensaje. Por lo anterior y para cuidar el estadio Barraza y la inversión en luces que está haciendo la Alcaldía Municipal, hemos decidido, acatar las recomendaciones de la PNC”, cerró.